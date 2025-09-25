लखनऊ में तेंदुए का नहीं चला पता, दहशत से लोग बच्चों को नहीं भेज रहे स्कूल

लखनऊ के एलडीए रुचि खंड कालोनी में तेंदुआ देखे जाने से दहशत है। बच्चों को स्कूल नहीं भेजा गया लोग घरों में दुबके हैं। पार्षद ने वन विभाग को सूचित किया। सीसीटीवी में तेंदुआ दिखा। डीएफओ के अनुसार वायरल फोटो के आधार पर दहशत है टीम गश्त कर रही है। कैंट में भी तेंदुआ दिखा था। पहले भी लखनऊ में तेंदुआ और बाघ आ चुके हैं।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। बुधवार रात कानपुर रोड एलडीए रुचि खंड कालोनी में तेंदुआ देखे जाने के बाद से उसका कोई पता नहीं चला है। तेंंदुआ की सूचना से बच्चों को स्कूल नहीं भेजा गया दहशत बरकरार हैर लोग घरों में दुबके है लोगों ने इसकी सूचना शारदानगर वार्ड (प्रथम) पार्षद हिमांशु आंबेडकर को दी थी और उन्होंने वन विभाग को जानकारी दी।

वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई लेकिन रात होने से कोई जानकारी नहीं हो सकी। पगमार्क भी नहीं देखे जा सके। हालांकि रात ग्यारह बजे के करीब रुचि खंड से जुड़े मौर्या टोला में सडक पर जाते हुए तेंदुआ दिखा था, जो सीसीटीवी में कैद हो गया। पार्षद ने बताया कि सीसीटीवी में कैद होने से यह साफ हो गया कि तेंदुआ है। वन विभाग की टीम भी रात में मौके पर मौजूद थी।

पार्षद का कहना है कि शाम को रुचि खंड के निवासियों ने तेंदुआ देखे जाने की बात बताई है। वह खुद वाहन पर माइक लगाकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि घरों में ही रहें। डीएफओ अवध सितांशु पांडेय ने बताया कि यह जानकारी मिली है कि लोगों ने खुद से तेंदुआ नहीं देखा है और एक फोटो वायरल हुई थी, जिसके आधार पर लोगों में दहशत फैल गई।

फोटो को देखकर नहीं कहा जा सकता है कि वह कहां की है। फिलहाल वन विभाग की टीम को तैनात कर दिया गया और रात भर गश्त करने को कहा गया है। कहीं कैंट वाला तेंदुआ तो नहीं रविवार को कैंट के इच्छुपुरी कालोनी के पास सड़क पार करते हुए तेंदुआ नजर आया था और कार से जा रहे एक व्यक्ति ने उसकी तस्वीर खींची थी। सोमवार को जांच में बगल के ही गन्ना अनुसंधान केंद्र में उसके पगमार्क पाए गए थे, जिससे साफ है कि वह उसकी के अंदर मौजूद थे। गन्ना अनुसंधान केंद्र से रुचि खंड का रास्ता तीन से चार किलोमीटर का ही है। ऐसे में वन विभाग की घेराबंदी देखकर तेंदुआ रुचि खंड तो नहीं पहुंच गया है।