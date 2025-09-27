मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के लिए किसानों से ली जाएगी जमीन, यूपी के इस जिले में 30 गांव चिह्नित
लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) को मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत 750 करोड़ रुपये मिले हैं। इस धनराशि का उपयोग एलडीए वरुण विहार और नैमिष नगर नामक दो आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने में करेगा। इन योजनाओं से लखनऊ के उत्तरी हिस्से में विकास होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। एलडीए की दो आवासीय योजनाओं वरुण विहार 500 व नैमिष नगर को 250 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत 750 करोड़ रुपये मिलेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने शुक्रवार को इस पर मुहर लगा दिया है। एलडीए इस धनराशि का उपयोग भूमि अर्जन और नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने पर करेगा।
आगरा एक्सप्रेस-वे पर प्रस्तावित वरुण विहार योजना में 300 एकड़ क्षेत्रफल में लाजिस्टक पार्क/ट्रांसपोर्ट नगर विकसित होगा। 800 एकड़ में पार्क, ग्रीन बेल्ट व गोल्फ कोर्स आकार लेगा, जबकि 15 हजार से अधिक भूखंड सृजित होंगे।
एलडीए ने किसानों से जमीन जुटाने का काम शुरू कर दिया है। इसमें सदर व सरोजनी नगर तहसील के ग्राम-भलिया, आदमपुर इंदवारा, बहरू, जलियामऊ व मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा एवं दोना की भूमि चिन्हित की गयी है।
बड़ी आबादी को आवासीय सुविधा मिलेगी। योजना में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स व सेंट्रल पार्क होगा, कुल 25 सेक्टर नियोजित होंगे। जिसमें अंतरराष्ट्रीय मानकों के तहत ग्रिड सड़कों, भूमिगत केबल लाइन आदि का प्रविधान किया गया है।
सीतापुर रोड पर प्रस्तावित नैमिष नगर योजना के लिए बीकेटी तहसील के 18 गांवों की भूमि चिन्हित की गई है। इसमें ग्राम-भौली, लक्ष्मीपुर, पूरब गांव, पुरवा, सैरपुर, फरूखाबाद, कोड़री भौली, कमलाबाद, कमलापुर, पलहरी, गोपरामऊ, बारूमऊ, धतिंगरा, सैदापुर, पश्चिम गांव, धोबैला, उमरभारी व दुग्गौर शामिल हैं। यह योजना एक पूर्ण विकसित उपनगर के रूप में सामने आएगी।
इसमें चौड़ी सड़कें, ग्रीन बेल्ट, पार्क, स्कूल, अस्पताल, कम्युनिटी सेंटर, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट, व्यावसायिक केंद्र जैसी तमाम सुविधाएं होंगी। लखनऊ के उत्तरी हिस्से को नई पहचान देने वाले विकास का माडल बनेंगी। शहर के उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा व लाजिस्टिक आदि क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास होगा और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
योजना एक नजर में
|नाम
|क्षेत्रफल
|भूमि जुटाने में खर्च
|गांव
|नैमिष नगर
|3706 एकड़
|4785 करोड़
|18 गांव
|वरुण विहार
|6580 एकड़
|7472 करोड़
|12 गांव
