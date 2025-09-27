आवासीय योजनाओं में तेजी लाने के लिए तैयार हुआ नया प्लान, रिटायर्ड अधिकारियों की तैनाती से मिलेगी गति

लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) अपनी आगामी आवासीय योजनाओं में भूमि अधिग्रहण और अतिक्रमण जैसी बाधाओं को दूर करने के लिए सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों की तैनाती करेगा। प्रेरणा स्थल पर मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। एलडीए अध्यक्ष विजय विश्वास पंत ने अवैध कब्जों को हटाने के निर्देश दिए और योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। एलडीए की आने वाली आवासीय योजनाओं में भूमि के अर्जन और अतिक्रमण सहित कई तरह की बाधाओं को दूर करने के लिए एलडीए में सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों की तैनाती होगी। प्रेरणा स्थल पर वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था होगी। इसके लिए स्थल के पास मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण का प्रस्ताव एलडीए जल्द तैयार करेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें