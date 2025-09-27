आवासीय योजनाओं में तेजी लाने के लिए तैयार हुआ नया प्लान, रिटायर्ड अधिकारियों की तैनाती से मिलेगी गति

Updated: Sat, 27 Sep 2025 09:29 PM (IST)
लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) अपनी आगामी आवासीय योजनाओं में भूमि अधिग्रहण और अतिक्रमण जैसी बाधाओं को दूर करने के लिए सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों की तैनाती करेगा। प्रेरणा स्थल पर मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। एलडीए अध्यक्ष विजय विश्वास पंत ने अवैध कब्जों को हटाने के निर्देश दिए और योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। एलडीए की आने वाली आवासीय योजनाओं में भूमि के अर्जन और अतिक्रमण सहित कई तरह की बाधाओं को दूर करने के लिए एलडीए में सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों की तैनाती होगी। प्रेरणा स्थल पर वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था होगी। इसके लिए स्थल के पास मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण का प्रस्ताव एलडीए जल्द तैयार करेगा।
एलडीए अध्यक्ष व मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने शनिवार को विकास परियोजनाओं व आवासीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। बैठक में एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने विकास व सुंदरीकरण के विभिन्न कार्यों के साथ-साथ प्रस्तावित आवासीय योजनाओं आइटी सिटी, वेलनेस सिटी, वरूण विहार व नैमिष नगर की प्रगति की रिपोर्ट की प्रस्तुति दी।
मंडलायुक्त ने उन योजनाओं की रिपोर्ट मांगी है, जहां भूमि जुटाने में किसी तरह की अड़चन आ रही है। उन्होंने कहा कि अर्जित भूमि पर जहां-जहां अवैध कब्जे हैं, वहां अभियान चलाकर जमीन कब्जामुक्त करायी जाए।
बैठक में प्राधिकरण के सचिव विवेक श्रीवास्तव, अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा एवं सीपी त्रिपाठी, संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह, मुख्य नगर नियोजक केके गौतम, मुख्य अभियंता नवनीत शर्मा भी उपस्थित थे।
