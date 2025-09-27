सुल्तानपुर में बाइक चोरी करने वाले गिरोह का राजफाश, पिता-पुत्र समेत चार गिरफ्तार

संवाद सूत्र, लंभुआ (सुलतानपुर)। स्थानीय पुलिस ने अंतरजनपदीय बाइक चोर गिरोह का राजफाश कर पिता-पुत्र सहित चार सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके पास से विभिन्न जिलों से चुराई गईं 16 मोटरसाइकिलें बरामद हुईं। अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह ने पुलिस के इस सराहनीय कार्य की जानकारी दी।

बताया कि शुक्रवार की शाम कोतवाली की पुलिस टीम दियरा पुल के पास संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी बीच एक बाइक पर बैठे दो संदिग्धों को रोका तो वे चकमा देकर भागने लगे।

पुलिस कर्मियों ने दौड़ाकर पकड़ा और कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला कि बाइक चोरी की है। पकड़े गए लोगों को कोतवाली लाया गया।

पूछताछ में आरोपितों ने गिरोह में शामिल दो और लोगों के नाम बताए। उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी निशानदेही पर 16 मोटर साइकिलें बरामद हुईं।

आरोपितों की पहचान शाहगढ़ कुटीवा निवासी राजेंद्र सोनकर पुत्र सभाजीत सोनकर, देवी प्रसाद सोनकर व उसके पुत्र तेज बहादुर सोनकर और जौनपुर के खुटहन के शेरपुर पथरा निवासी रोहित पाल पुत्र रमेश पाल के रूप में हुई।

बरामद बाइकें जौनपुर, अंबेडकरनगर, प्रतापगढ़ व सुलतानपुर से चोरी की गई थीं। आरोपितों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।