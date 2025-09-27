Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुल्तानपुर में बाइक चोरी करने वाले गिरोह का राजफाश, पिता-पुत्र समेत चार गिरफ्तार

    By surya pratap singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 09:23 PM (IST)

    सुल्तानपुर पुलिस ने अंतरजनपदीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पिता-पुत्र सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 16 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं जो जौनपुर अंबेडकरनगर प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर से चुराई गई थीं। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने इस सराहनीय कार्य की जानकारी दी।

    prefferd source google
    Hero Image
    अंतरजनपदीय बाइक चोर गिरोह का राजफाश में पिता-पुत्र समेत चार गिरफ्तार।

    संवाद सूत्र, लंभुआ (सुलतानपुर)। स्थानीय पुलिस ने अंतरजनपदीय बाइक चोर गिरोह का राजफाश कर पिता-पुत्र सहित चार सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके पास से विभिन्न जिलों से चुराई गईं 16 मोटरसाइकिलें बरामद हुईं। अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह ने पुलिस के इस सराहनीय कार्य की जानकारी दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया कि शुक्रवार की शाम कोतवाली की पुलिस टीम दियरा पुल के पास संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी बीच एक बाइक पर बैठे दो संदिग्धों को रोका तो वे चकमा देकर भागने लगे।

    पुलिस कर्मियों ने दौड़ाकर पकड़ा और कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला कि बाइक चोरी की है। पकड़े गए लोगों को कोतवाली लाया गया।

    पूछताछ में आरोपितों ने गिरोह में शामिल दो और लोगों के नाम बताए। उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी निशानदेही पर 16 मोटर साइकिलें बरामद हुईं।

    आरोपितों की पहचान शाहगढ़ कुटीवा निवासी राजेंद्र सोनकर पुत्र सभाजीत सोनकर, देवी प्रसाद सोनकर व उसके पुत्र तेज बहादुर सोनकर और जौनपुर के खुटहन के शेरपुर पथरा निवासी रोहित पाल पुत्र रमेश पाल के रूप में हुई।

    बरामद बाइकें जौनपुर, अंबेडकरनगर, प्रतापगढ़ व सुलतानपुर से चोरी की गई थीं। आरोपितों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।