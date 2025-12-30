Language
    नए साल पर सस्‍ते घरों की सौगात देगा LDA, 31 जनवरी तक ऑनलाइन रज‍िस्‍ट्रेशन का मौका

    By Nishant Yadav Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 07:59 PM (IST)

    सस्ती कीमत पर अपने घर का सपना देख रहे लोगों को एलडीए सौगात देगा। एलडीए एक जनवरी से शारदानगर विस्तार के रिक्त पड़े प्रधानमंत्री आवास योजना के 185 भवनों ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेति‍क तस्‍वीर।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। सस्ती कीमत पर अपने घर का सपना देख रहे लोगों को एलडीए सौगात देगा। एलडीए एक जनवरी से शारदानगर विस्तार के रिक्त पड़े प्रधानमंत्री आवास योजना के 185 भवनों के लिए पंजीकरण खोलेगा।

    एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि इस बार नए साल पर प्रधानमंत्री आवास का पंजीकरण खोला जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शारदा नगर विस्तार में बनाए गए 2256 भवनों का पूर्व में लॉटरी से आवंटन किया गया था। इनमें रिफंड से खाली हुए 185 भवनों का पुनः लॉटरी से आवंटन किया जाएगा।

    इसके लिए 01 जनवरी से 31 जनवरी के मध्य ऑनलाइन पंजीकरण खोला जा रहा है। एलडीए की वेबसाइट के माध्यम से पांच हजार रुपये पंजीकरण शुल्क जमा कराकर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। पंजीकरण पुस्तिका प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गयी है।