जागरण संवाददाता, लखनऊ। सस्ती कीमत पर अपने घर का सपना देख रहे लोगों को एलडीए सौगात देगा। एलडीए एक जनवरी से शारदानगर विस्तार के रिक्त पड़े प्रधानमंत्री आवास योजना के 185 भवनों के लिए पंजीकरण खोलेगा।

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि इस बार नए साल पर प्रधानमंत्री आवास का पंजीकरण खोला जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शारदा नगर विस्तार में बनाए गए 2256 भवनों का पूर्व में लॉटरी से आवंटन किया गया था। इनमें रिफंड से खाली हुए 185 भवनों का पुनः लॉटरी से आवंटन किया जाएगा।