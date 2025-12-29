Language
    लखनऊ एयरपोर्ट के पीछे बन रहे 21 अवैध रो-हाउस पर चला बुलडोजर, आठ घंटे में कर द‍िया जमींदोज

    By Nishant Yadav Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 09:24 PM (IST)

    एलडीए ने सोमवार को लखनऊ एयरपोर्ट के पीछे बनी अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया। एलडीए ने 21 रो-हाउस भवनों को जमींदोज कर दिया। ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। एलडीए ने सोमवार को लखनऊ एयरपोर्ट के पीछे बनी अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया। एलडीए ने 21 रो-हाउस भवनों को जमींदोज कर दिया।

    बिल्डर राधेश्याम ओझा व अन्य ने लगभग पांच हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल में अवैध रूप से कालोनी विकसित की थी। प्राधिकरण से ले-आउट व मानचित्र स्वीकृत कराये बिना हो रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया।

    जोनल अधिकारी विराग करवरिया ने बताया कि बिल्डर ने स्थल पर 21 रो-हाउस भवनों का निर्माण कराया था। करीब आठ घंटे तक चली कार्रवाई में पांच जेसीबी व एक पुकलैंड की मदद से सभी अवैध रो-हाउस भवनों को ध्वस्त कर दिया गया।


