लखनऊ में फिर गरजा बुलडोजर, LDA ने 12 अवैध प्लॉटिंग को किया ध्वस्त 

जागरण संवाददाता, लखनऊ। एलडीए के प्रवर्तन दस्ते ने मंगलवार को दो जोन में कार्रवाई करते हुए 70 बीघा क्षेत्रफल में हो रही 12 अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई गुडंबा और काकोरी क्षेत्र में की गई।

प्रवर्तन जोन पांच के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह, सहायक अभियंता संजय शुक्ल ने दस्ते के साथ गुडंबा के ग्राम कपासी में मनोज पाल, मोहम्मद सिद्दीकी, रमेश कुमार पाल, लाल बहादुर व अन्य की लगभग 20 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही चार अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया।