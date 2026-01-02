Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बसंतकुंज योजना में मेट्रो कास्टिंग यार्ड के लिए 12 हेक्टेयर जमीन देगा LDA, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ की बैठक

    By Dharmesh Awasthi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 09:17 PM (IST)

    एलडीए की जमीन पर लखनऊ मेट्रो के ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के लिए अस्थायी कास्टिंग यार्ड बनेगा, इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए एलडीए 12.5 हेक्टेयर जमीन देगा। ल ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। एलडीए की जमीन पर लखनऊ मेट्रो के ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के लिए अस्थायी कास्टिंग यार्ड बनेगा, इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए एलडीए 12.5 हेक्टेयर जमीन देगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने शुक्रवार को मेट्रो के अधिकारियों के साथ अहम बैठक हुई। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के पास अस्थायी पार्किंग की जमीन भी इस योजना को दी जा रही।

    एलडीए उपाध्यक्ष ने परियोजना के लिए दी जाने वाली प्राधिकरण व नजूल भूमि के प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए बताया कि यार्ड के लिए बसंतकुंज योजना के सेक्टर-के में छह हेक्टेयर और राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए प्रबंध नगर योजना में निर्मित की गयी अस्थायी पार्किंग की 6.5 एकड़ भूमि चिन्हित की गयी है। सहमति बनने पर मेट्रो के अस्थायी कास्टिंग यार्ड के लिए उसे हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

    उन्होंने बताया, इसके अलावा मेट्रो डिपो के निर्माण के लिए बसंतकुंज योजना के सेक्टर-ए के दक्षिणी भाग में लगभग 18 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गयी है। इसमें दुबग्गा मछली मंडी की जमीन भी आ रही है। जिसके एवज में आगरा एक्सप्रेस-वे पर प्रस्तावित वरुण विहार योजना में मछली मंडी के लिए उतनी ही जमीन दी जाएगी।

    बैठक में मेट्रो अधिकारियों ने चौक, चारबाग, गौतम बुद्ध मार्ग समेत कुछ अन्य स्थानों पर भी भूमि उपलब्ध कराए जाने का भी अनुरोध किया है। इस पर उपाध्यक्ष ने निर्देश दिया कि जल्द प्रस्तावित जगहों का सर्वे करके भूमि हस्तांतरित करने की एनओसी जारी कर दी जाए।

    इसके अलावा जो प्रस्ताव नगर निगम के स्वामित्व वाली भूमि से संबंधित हैं, उनके रिकार्ड एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करा दिए जाएं। बैठक में अपर सचिव सीपी त्रिपाठी, मुख्य नगर नियोजक केके गौतम, मुख्य अभियंता मानवेन्द्र कुमार सिंह, अधीक्षण अभियंता नवनीत शर्मा समेत प्राधिकरण व मेट्रो के अन्य अधिकारी व अभियंता उपस्थित रहे।