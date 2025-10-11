वरासत कराने बेटा पहुंचा तो पता चला किसी और के नाम हो गई जमीन, फर्जी रजिस्ट्री से मची सनसनी

जागरण टीम, लखनऊ। रजिस्ट्रियों में फर्जीवाड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बख्शी का तालाब के बाद अब मोहनलालगंज सब रजिस्ट्रार में फर्जी अभिलेखों के आधार पर बैनामा कर दिया गया। पिता की मौत के बाद जब वरासत दर्ज कराने बेटा पहुंचा तो पता चला कि जमीन किसी दूसरे के नाम हाे चुकी है। बेटे की तहरीर पर मोहनलालगंज पुलिस ने प्रांरभिक जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया है।

रजिस्ट्री कार्यालय में ऐशबाग निवासी सैयद फरहान हुसैन के साथ इस बार फर्जीवाड़ा किया गया। पुलिस को दी तहरीर में हुसैन ने बताया है कि गोसाईगंज के घुसकर में उनकी जमीन है। पिछले अगस्त में उनके पिता मोहम्मद उवैस की मौत के बाद जब वह वरासत दर्ज कराने तहसील पहुंचे तो चला कि उनकी जमीन गुजरात निवासी शहाबुद्दीन, मानक नगर लखनऊ निवासी



भगवानदेई और रायबरेली निवासी विमल गिरी के नाम हो गई है। प्रांरभिक जांच के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया सब रजिस्ट्रार कार्यालय में इनके नाम बैनामा कैसे हो गया इसकी जांच की जा रही है।