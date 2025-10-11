Language
    कैब चालक की हत्या कर सीतापुर में शव फेंकने वाला आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

    By Santosh Tiwari Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 08:04 AM (IST)

    लखनऊ के पारा इलाके में कैब चालक योगेश कुमार की हत्या के मामले में फरार आरोपी अजय सिंह को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आगरा एक्सप्रेस-वे पर हुई मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसके पास से लूटी हुई कार और हथियार बरामद किए हैं। आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस उसके दूसरे साथी की तलाश कर रही है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। पारा से कैब बुक करने के बाद वादर खेड़ा निवासी 27 वर्षीय चालक योगेश कुमार की सीतापुर में बेरहमी से हत्या करने के मामले में फरार आरोपित की शुक्रवार रात पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पारा पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम से हुई मुठभेड़ में आरोपित के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है।

    पारा के वादरखेड़ा निवासी योगेश कुमार की कैब बुक कर बदमाशों ने उनका अपहरण कर लिया फिर सीतापुर ले जाकर उनकी हत्या कर कार लूट ली थी। उनका शव झाड़ियों में पड़ा मिला था। मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपित की तलाश में थी।

    शुक्रवार को पुलिस को सूचना मिली की उक्त घटना के आरोपित कार लेकर उसे दूसरे राज्य में बेचने जा रहे है। इस पर पुलिस ने आगरा एक्सप्रेस-वे अंडरपास के करीब चेकिंग शुरू की। पुलिस को एक संदिग्ध कार आती दिखी।

    पुलिस ने रोका तो आरोपित भागने का प्रयास करने लगे और उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई। घटना में कार चालक फायरिंग करते हुए फरार हो गया जबकि भागने के दौरान फायरिंग कर रहे दूसरे बदमाश के जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

    आरोपित की पहचान हरदोई के पिहानी निवासी अजय सिंह उर्फ अमरजीत के रूप में हुई है। वह शाहजहांपुर स्थित ससुराल में रहता था। आरोपित के खिलाफ विभिन्न थानों में छह मामले दर्ज हैं।

    डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपित नंबर प्लेट पर टेप लगाकर लूट की कार बेचने जा रहे थे। उसके पास से एक तमंचा, दो कारतूस और कार बरामद हुई है। दूसरे साथी की तलाश जारी है।