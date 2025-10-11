कैब चालक की हत्या कर सीतापुर में शव फेंकने वाला आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, लखनऊ। पारा से कैब बुक करने के बाद वादर खेड़ा निवासी 27 वर्षीय चालक योगेश कुमार की सीतापुर में बेरहमी से हत्या करने के मामले में फरार आरोपित की शुक्रवार रात पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पारा पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम से हुई मुठभेड़ में आरोपित के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है।



पारा के वादरखेड़ा निवासी योगेश कुमार की कैब बुक कर बदमाशों ने उनका अपहरण कर लिया फिर सीतापुर ले जाकर उनकी हत्या कर कार लूट ली थी। उनका शव झाड़ियों में पड़ा मिला था। मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपित की तलाश में थी।

शुक्रवार को पुलिस को सूचना मिली की उक्त घटना के आरोपित कार लेकर उसे दूसरे राज्य में बेचने जा रहे है। इस पर पुलिस ने आगरा एक्सप्रेस-वे अंडरपास के करीब चेकिंग शुरू की। पुलिस को एक संदिग्ध कार आती दिखी।