बर्ड फेस्टिवल 2026 के लिए यूपी सरकार ने शहर कर लिया फाइनल, तारीख भी हुई तय

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार इस बार विश्व वेटलैंड दिवस (दो फरवरी) पर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन ललितपुर में करने जा रही है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार में होने वाले इस कार्यक्रम में देश भर से पक्षी प्रेमियों, पर्यावरणविदों और विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा। पिछले वर्ष बर्ड फेस्टिवल प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान हुआ था। वन विभाग ने बर्ड फेस्टिवल को सफल बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं।

बर्ड फेस्टिवल के आयोजन का उद्देश्य वेटलैंड संरक्षण के साथ-साथ जैव विविधता और पक्षी संरक्षण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना है। इसमें बर्ड वाचिंग, जनजागरूकता कार्यक्रम और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार बर्ड फेस्टिवल से ललितपुर को पर्यावरण पर्यटन के मानचित्र पर नई पहचान मिलने के साथ-साथ संरक्षण के प्रति सकारात्मक संदेश भी जाएगा।

दुनिया में करीब 11 हजार से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से 1300 से अधिक प्रजातियां भारत में देखने को मिलती हैं। प्रदेश में ही 350 से अधिक प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। ललितपुर में स्थित महावीर स्वामी वन्यजीव विहार बुंदेलखंड की पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। यहां पर 176 प्रजातियों के पक्षी दिखाई देते हैं। इनमें 143 यहां के व 33 प्रवासी पक्षी हैं।