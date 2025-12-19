Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में लखपति दीदियां बनेंगी करोड़पति, UPSRLM द्वारा होंगे प्रयास

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 10:03 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में लखपति दीदियों को करोड़पति बनाने के लिए UPSRLM द्वारा प्रयास किए जाएंगे। इसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाना और ग्रामीण अर्थ ...और पढ़ें

    Hero Image

    यूपीएसआरएलएम ने महिला उद्यमिता पर आयोजित की राज्य स्तरीय कार्यशाला, बनाई गई कार्ययोजना। जागरण

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए उनको नई तकनीक और बाजार संबंधी बारीकियों की जानकारी दी जाएगी। गुरुवार को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरएलएम) द्वारा महिला उद्यमिता पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में इसकी रणनीति पर चर्चा हुई। इसके लिए लखपति दीदी बन चुकी महिलाओं को करोड़पति बनाने के लक्ष्य के साथ काम करने की बात कही गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मिशन निदेशक दीपा रंजन ने कहा कि किसी भी उद्यम की सफलता के लिए स्पष्ट दृष्टि और मजबूत उद्यमशील सोच आवश्यक है। प्रदेश की एक करोड़ से अधिक महिलाएं आजीविका मिशन से जुड़ी हैं।

    लखपति दीदियों को आगे बढ़ाकर करोड़पति दीदीयां बनाना इस पहल का उद्देश्य है। मिशन के माध्यम से महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण, वित्तीय साक्षरता और व्यापक बाजार लिंकेज सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर विकसित भारत के संकल्प में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

    यह भी पढ़ें- तलाश लीजिए...रिजर्व बैंक अब भी ले रहा है दो हजार रुपये के नोट, देशभर की RBI की शाखाओं में बनाए गए काउंटर

    आयोजन में लगी प्रदर्शनी में प्रदर्शनी में सरदार पटेल नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान संस्थान ने बायोमास कुक स्टोव और सोलर फ्रिज, आइआइटी बांबे ने सोलर हाइड्रो डिस्टिलर, रूकार्ट ने सब्जी कूलर, किसान धर्मवीर ने मल्टी-पर्पज फूड प्रोसेसर तकनीक का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में सरकारी मिशन, तकनीक विकसित करने वाली संस्थाओं, महिला उद्यमियों और विषय विशेषज्ञों ने भाग लिया।