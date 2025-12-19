यूपी में लखपति दीदियां बनेंगी करोड़पति, UPSRLM द्वारा होंगे प्रयास

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए उनको नई तकनीक और बाजार संबंधी बारीकियों की जानकारी दी जाएगी। गुरुवार को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरएलएम) द्वारा महिला उद्यमिता पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में इसकी रणनीति पर चर्चा हुई। इसके लिए लखपति दीदी बन चुकी महिलाओं को करोड़पति बनाने के लक्ष्य के साथ काम करने की बात कही गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें