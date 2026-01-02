Language
    केजीएमयू में बनेगा प्रदेश का पहला एडवांस विमेन हेल्थ सेंटर, प्रस्ताव को शासन से मिली मंजूरी

    By Vikash Mishra Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 03:51 PM (IST)

    किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) लखनऊ में प्रदेश का पहला 'एडवांस अपेक्स सेंटर फार विमेन एंड चाइल्ड केयर' बनेगा। शासन से मंजूरी मिलने के बाद टे ...और पढ़ें

    Hero Image

    विकास मिश्र, लखनऊ। किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में प्रदेश का पहला 'एडवांस अपेक्स सेंटर फार विमेन एंड चाइल्ड केयर' बनेगा।प्रस्ताव को शासन से मंजूरी मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगले माह फरवरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों सेंटर के शिलान्यास की तैयारी है।

    इसके बनने से महिलाओं और बच्चों की सभी बीमारियों का एक एक छत के नीचे उच्चस्तरीय इलाज संभव हो सकेगा।अभी महिलाओं और नवजात के उपचार अलग परिसर में होते हैं, जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

    तीन गुणा तक बढ़ेगी बेड की क्षमता

    क्वीनमेरी में प्रदेशभर से गंभीर हालत में प्रसूताएं आती हैं। यहां प्रतिदिन 450-500 मरीजों की ओपीडी होती है। विभाग में 340 बेड हैं, लेकिन ज्यादातर हमेशा भरे रहते हैं। अस्पताल के पीछे खाली जमीन पड़ी है। इसी जमीन पर नया सेंटर का निर्माण प्रस्तावित है।

    केजीएमयू के प्रवक्ता प्रो. केके सिंह के अनुसार, क्वीनमेरी में 378 करोड़ रुपये की लागत से नौ मंजिला भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जिसमें हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी, मैटरनल आइसीयू, एनआइसीयू और रिप्रोडक्टिव मेडिसिन जैसी सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएं होंगी।

    महिलाओं और बच्चों से जुड़े रोग के संपूर्ण इलाज के साथ सुपर स्पेशियलिटी की सीटें भी बढ़ेंगी। उन्होंने बताया कि भवन का निर्माण व विकास कार्यों को ईपीसी मोड पर 18 माह की तय समयावधि में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। एपेक्स सेंटर में कुल 500 बेड होंगे। ऐसे में भविष्य में बेड की संख्या तीन गुणा तक बढ़ जाएगी।

    सेंटर की विशेषताएं

    • मंजिलें: भूतल से नौ मंजिल ऊंची और तीन बेसमेंट
    • सुविधाएं: हाई-रिस्क प्रसूति ओपीडी और वार्ड (पहली और दूसरी मंजिल)
    • लेबर रूम और इमरजेंसी आपरेशन थिएटर (तीसरी मंजिल)
    • मैटरनल आइसीयू (चौथी मंजिल) और एनआइसीयू (पांचवीं मंजिल)
    • पीडियाट्रिक्स सीसीएम आइसीयू (छठी मंजिल)
    • रिप्रोडक्टिव और फीटल मेडिसिन (सातवीं मंजिल)

    केजीएमयू राज्य का सबसे बड़ा चिकित्सा विश्वविद्यालय है। यहां रोजाना सात से आठ हजार मरीजों की ओपीडी होती है। क्वीनमेरी को अपग्रेड करने का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे शासन से मंजूरी मिल गई है। एडवांस अपेक्स सेंटर फार विमेन एंड चाइल्ड केयर में विश्वस्तरीय सुविधाएं होंगी। यह सूबे का पहला अत्याधुनिक सेंटर होगा, जहां महिलाओं और बच्चों से जुड़ी सभी बीमारियों का एक छत के नीचे इलाज संभव होगा।

    -प्रो. सोनिया नित्यानंद, कुलपति, केजीएमयू