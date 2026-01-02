केजीएमयू में बनेगा प्रदेश का पहला एडवांस विमेन हेल्थ सेंटर, प्रस्ताव को शासन से मिली मंजूरी

विकास मिश्र, लखनऊ। किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में प्रदेश का पहला 'एडवांस अपेक्स सेंटर फार विमेन एंड चाइल्ड केयर' बनेगा।प्रस्ताव को शासन से मंजूरी मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगले माह फरवरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों सेंटर के शिलान्यास की तैयारी है।

इसके बनने से महिलाओं और बच्चों की सभी बीमारियों का एक एक छत के नीचे उच्चस्तरीय इलाज संभव हो सकेगा।अभी महिलाओं और नवजात के उपचार अलग परिसर में होते हैं, जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तीन गुणा तक बढ़ेगी बेड की क्षमता क्वीनमेरी में प्रदेशभर से गंभीर हालत में प्रसूताएं आती हैं। यहां प्रतिदिन 450-500 मरीजों की ओपीडी होती है। विभाग में 340 बेड हैं, लेकिन ज्यादातर हमेशा भरे रहते हैं। अस्पताल के पीछे खाली जमीन पड़ी है। इसी जमीन पर नया सेंटर का निर्माण प्रस्तावित है।

केजीएमयू के प्रवक्ता प्रो. केके सिंह के अनुसार, क्वीनमेरी में 378 करोड़ रुपये की लागत से नौ मंजिला भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जिसमें हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी, मैटरनल आइसीयू, एनआइसीयू और रिप्रोडक्टिव मेडिसिन जैसी सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएं होंगी। महिलाओं और बच्चों से जुड़े रोग के संपूर्ण इलाज के साथ सुपर स्पेशियलिटी की सीटें भी बढ़ेंगी। उन्होंने बताया कि भवन का निर्माण व विकास कार्यों को ईपीसी मोड पर 18 माह की तय समयावधि में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। एपेक्स सेंटर में कुल 500 बेड होंगे। ऐसे में भविष्य में बेड की संख्या तीन गुणा तक बढ़ जाएगी।