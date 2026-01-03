KGMU के जूनियर डॉक्टर के संपत्ति कुर्क करने की तैयारी, तलाश में लगीं तीन टीमें

जागरण संवाददाता, लखनऊ। किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में शादी का झांसा देकर यौन शोषण और गर्भपात कराने के आरोपित जूनियर रेजिडेंट डॉ. रमीजुद्दीन नायक की संपत्ति चौक पुलिस कुर्क करेगी। इससे पूर्व शुक्रवार को पीड़िता का बयान दर्ज करने के बाद एनबीडब्ल्यू जारी करने के साथ ही 25 हजार का इनाम घोषित किया गया था। तीन टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका।

इंस्पेक्टर चौक नागेश उपाध्याय के मुताबिक, पीड़िता का कोर्ट में मजिस्ट्रियल बयान दर्ज कराने के बाद से लगातार तीन टीमें आरोपित डॉक्टर की तलाश कर रही थीं, लेकिन वह फरार हो चुका है। उस पर शिकंजा कसने के लिए गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) भी जारी कराया गया है, बावजूद इसके कुछ पता नहीं चल सका है।

आरोपित लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। कुछ लोगों के संपर्क में होने की जानकारी मिली है, उनको ट्रेस किया गया। उनमें से दो लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन उसकी बताई गई लोकेशन पर वह मिला नहीं। ऐसे में उनके साथ-साथ अन्य पर नजर रखी जाएगी, ताकि वह किसी के संपर्क में आता है तो उसे तुरंत ट्रेस किया जा सके। आरोपित डॉक्टर ने लखनऊ के साथ-साथ उत्तराखंड के घर को भी कुर्की में शामिल किया गया है।

नोटिस चस्पा करने के लिए वहां एक टीम भेजी जाएगी। गौरतलब है कि पीड़ित महिला डॉक्टर और आरोपित की दोस्ती जुलाई महीने में हुई थी। आरोपित ने पीड़िता को शादी करने का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया था। सितंबर महीने में पीड़िता को पता चला था कि वह गर्भवती हो गई है। आरोपित ने पीड़िता को गर्भपात करा दिया था। पीड़िता ने अक्टूबर में आरोपित पर शादी का दबाव बनाया था। नवंबर में आरोपित ने पीड़िता से मतांतरण करने का दबाव बनाया था। इसके बाद पीड़िता ने आरोपित से दूरियां बढ़ा ली थीं।

इसके बाद धमकी देने लगा कि पीड़िता की आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल कर देगा। पीड़िता की शिकायत पर चौक पुलिस ने धोखे से शारीरिक संबंध बनाने, महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराने, प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने की धमकी के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा भी लगाई गई थीं।