कानपुर देहात के इस मंदिर का होगा विकास, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा- यह शक्ति आराधना का महत्वपूर्ण स्थल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कानपुर देहात के कथरी में स्थित प्राचीन कात्यायनी देवी मंदिर के पर्यटन विकास पर एक करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि यह मंदिर शक्ति आराधना का महत्वपूर्ण स्थल है।

सरकार का उद्देश्य इस प्राचीन व धार्मिक स्थल को पर्यटन मानचित्र पर और सशक्त बनाना है। उन्होंने बताया कि एक करोड़ रुपये से मंदिर में आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय, सूचना केंद्र और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।