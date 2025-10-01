कानपुर देहात के इस मंदिर का होगा विकास, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा- यह शक्ति आराधना का महत्वपूर्ण स्थल
लखनऊ कानपुर देहात के कथरी में मौजूद प्राचीन कात्यायनी देवी मंदिर के पर्यटन विकास के लिए एक करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि इस राशि से मंदिर में आधुनिक प्रकाश व्यवस्था शौचालय सूचना केंद्र और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यह मंदिर शक्ति की आराधना का महत्वपूर्ण केंद्र है
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कानपुर देहात के कथरी में स्थित प्राचीन कात्यायनी देवी मंदिर के पर्यटन विकास पर एक करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि यह मंदिर शक्ति आराधना का महत्वपूर्ण स्थल है।
सरकार का उद्देश्य इस प्राचीन व धार्मिक स्थल को पर्यटन मानचित्र पर और सशक्त बनाना है। उन्होंने बताया कि एक करोड़ रुपये से मंदिर में आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय, सूचना केंद्र और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
यह मंदिर बीहड़ के डाकुओं की आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता रहा है। सांसद बनने के बाद फूलन देवी भी यहां पूजन करने आईं थीं। कानपुर देहात में स्थित दुर्वासा ऋषि आश्रम, 500 वर्ष पुराना बरगद वृक्ष सहित कई दर्शनीय स्थल हैं। जिले में वर्ष 2024 में 9,47,914 लाख से अधिक पर्यटक आए थे।
