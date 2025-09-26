पेरिस में कन्नौज के इत्र ने किया सभी को आकर्षित, IFTM में विभाग ने उत्तर प्रदेश पर्यटन का लगाया स्टॉल
लखनऊ से मिली खबर के अनुसार पेरिस में चल रहे अंतरराष्ट्रीय एवं फ्रेंच ट्रैवल बाजार- टाप रेसा 2025 में कन्नौज के इत्र ने सबका मन मोह लिया। पर्यटन विभाग ने उत्तर प्रदेश पर्यटन का स्टाल लगाया जिसमें राज्य के पर्यटन स्थलों को दर्शाया गया। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि स्टाल पर देव दीपावली और ताज महोत्सव जैसे आयोजनों ने राज्य की विविधता को उजागर किया।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पेरिस में चल रहे अंतरराष्ट्रीय एवं फ्रेंच ट्रैवल बाजार (आइएफटीएम)- टाप रेसा 2025 में कन्नौज के इत्र ने सभी अपनी तरफ आकर्षित किया है।
इस स्टाल पर कन्नौज के इत्र पर्यटन व राज्य के ईको पर्यटन स्थलों को प्रदर्शित किया गया है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि पर्यटन विभाग के स्टाल की सभी दर्शकों ने तारीफ की है। उन्होंने बताया कि स्टाल पर देव दीपावली, ताज महोत्सव और अयोध्या दीपोत्सव ने राज्य की विविधता को पूरी दुनिया के सामने पेश किया गया है।
