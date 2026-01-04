लखनऊ में ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप में पहुंचा युवक, 21 अंगूठियां चोरी कर हुए फरार

जागरण संवाददाता, लखनऊ। जानकीपुरम की 60 फीट रोड पर ग्राहक बनकर पहुंचा अज्ञात युवक रविवार की सुबह सराफ दुकान से 21 अंगूठियों से भरे दो डिब्बे चोरी कर ले गया। घटना सीसी कैमरे में कैद हुई है। फुटेज के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की है। आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज भी देखी जा रही है।

पुलिस को दी शिकायत में 60 फीट रोड स्थित खुशी ज्वैलर्स के मालिक पुरुषोत्तम प्रसाद वर्मा ने बताया कि रविवार की सुबह 10:20 बजे एक युवक बाइक से उनकी दुकान पर पहुंचा और कुछ अंगूठियां दिखाने की बात कही। उन्होंने एक डिब्बा निकालकर अंगूठियां दिखाई लेकिन युवक ने वह पसंद न आने की बात कही और कुछ अलग डिजाइन मांगे। उन्होंने एक अन्य डिब्बा भी निकाला लेकिन युवक ने उसमें रखी अंगूठियां भी पसंद आने से इंकार कर दिया। उसने कुछ और सामान दिखाने की बात कही।