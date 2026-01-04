Language
    लखनऊ में ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप में पहुंचा युवक, 21 अंगूठियां चोरी कर हुए फरार

    By Santosh Tiwari Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 05:56 PM (IST)

    ग्राहक बनकर दुकान में पहुंचा युवक चोरी कर ले गया 21 अंगूठियां। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। जानकीपुरम की 60 फीट रोड पर ग्राहक बनकर पहुंचा अज्ञात युवक रविवार की सुबह सराफ दुकान से 21 अंगूठियों से भरे दो डिब्बे चोरी कर ले गया। घटना सीसी कैमरे में कैद हुई है। फुटेज के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की है। आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज भी देखी जा रही है।

    पुलिस को दी शिकायत में 60 फीट रोड स्थित खुशी ज्वैलर्स के मालिक पुरुषोत्तम प्रसाद वर्मा ने बताया कि रविवार की सुबह 10:20 बजे एक युवक बाइक से उनकी दुकान पर पहुंचा और कुछ अंगूठियां दिखाने की बात कही।

    उन्होंने एक डिब्बा निकालकर अंगूठियां दिखाई लेकिन युवक ने वह पसंद न आने की बात कही और कुछ अलग डिजाइन मांगे। उन्होंने एक अन्य डिब्बा भी निकाला लेकिन युवक ने उसमें रखी अंगूठियां भी पसंद आने से इंकार कर दिया। उसने कुछ और सामान दिखाने की बात कही।

    पुरुषोत्तम अंदर से और डिब्बे निकालने गए इसी बीच मौका देखकर युवक काउंटर पर रखे दो डिब्बे लेकर फरार हो गया। पुरुषोत्तम बाहर निकले तो डिब्बे और युवक नहीं मिला। सीसी फुटेज देखे तो उन्हें चोरी की जानकारी हुई।

    उन्होंने जानकीपुरम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित के मुताबिक लगभग 70 ग्राम सोने की 21 अंगूठियां चोरी हुई हैं। इंस्पेक्टर विनोद तिवारी ने बताया कि सीसी फुटेज और हुलिये के आधार पर छानबीन की जा रही है।