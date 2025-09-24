Language
    UP ITI Admission: आईटीई में दाखिले को लेकर जरूरी नोटिफिकेशन जारी, इस तारीख तक सीधे प्रवेश का मौका

    By Vivek Rao Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 05:50 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में खाली सीटों पर सीधे प्रवेश का अवसर है। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के अनुसार इच्छुक छात्र 27 सितंबर तक प्रवेश ले सकते हैं। कौशल विकास मंत्रालय ने तिथि 30 सितंबर तक बढ़ाई है लेकिन प्रदेश में 27 सितंबर तक ही मौका है। छात्र नजदीकी आईटीआई में पंजीकरण करा सकते हैं।

    आइटीइ में 27 सितंबर तक सीधे प्रवेश का मौका

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) में खाली सीटों पर अब सीधे प्रवेश का मौका दिया गया है। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की ओर से जारी निर्देश के अनुसार प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी राजकीय आइटीआइ में 27 सितंबर तक प्रवेश करा सकते हैं।

    कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार ने प्रवेश तिथि को 30 सितंबर तक बढ़ाया गया है। जबकि प्रदेश के राजकीय आइटीआइ में अभ्यर्थियों को 27 सितंबर की शाम पांच बजे तक प्रवेश लेने की सुविधा दी गई है।

    इस दौरान अभ्यर्थी किसी भी निकटतम आइटीआइ में जाकर पंजीकरण और प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का डाटा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के पोर्टल पर सत्यापन और लाक करना अनिवार्य होगा।