राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले में जल्द कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल करने की तैयारी में है। कानपुर की सीसामऊ सीट से विधायक रहे इरफान के विरुद्ध ईडी ने बीते दिनों प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पूर्व विधायक व उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी भी की गई थी।

पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को जमानत मिलने के बाद भी उनकी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। इरफान सोलंकी के विरुद्ध कानपुर में दर्ज मुकदमों को आधार बनाकर ईडी ने मनी लांड्रिंग के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। सूत्रों के अनुसार इरफान के विरुद्ध ईडी अगले सप्ताह कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल कर सकता है। हालांकि, पुलिस के मुकदमों के आधार पर मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई में कानूनी अड़चन के चलते जांच एजेंसी आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी पड़ताल को आगे बढ़ा रही है।