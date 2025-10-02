Language
    IRCTC कराएगा राजस्‍थान की सैर, फ्लाइट से ट्रैवल से लेकर फूडि‍ंग और फाइल स्‍टार होटल में ठहरने की होगी व्‍यवस्‍था

    By Nishant Yadav Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 02:40 PM (IST)

    आईआरसीटीसी लखनऊ से राजस्थान के लिए एक नया हवाई यात्रा पैकेज लाया है जो 24 नवंबर से शुरू होगा। इस पैकेज में छह रात और सात दिन की यात्रा शामिल है जिसमें उदयपुर माउंट आबू जोधपुर और जैसलमेर जैसे स्थान शामिल हैं। दो व्यक्तियों के लिए प्रति व्यक्ति शुल्क 55400 रुपये और तीन व्यक्तियों के लिए 52300 रुपये है। बुकिंग आईआरसीटीसी की वेबसाइट और कार्यालय में उपलब्ध है।

    आईआरसीटीसी कराएगा माउंट आबू, जोधपुर, उदयपुर की सैर।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) अगले माह शहरवासियों को राजस्थान की सैर कराएगा। आईआरसीटीसी ने बुधवार को छह रात व सात दिन की यात्रा का हवाई पैकेज लांच कर दिया। यह यात्रा 24 नवंबर से प्रारंभ होगी।

    लखनऊ से विमान की जाने और आने, भोजन एवं तीन सितारा होटल में ठहरने की व्यवस्था आईआरसीटीसी कराएगा। इस पैकेज में उदयपुर की झीलें व महल, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर, जोधपुर का मेहरानगढ़ किला एवं जैसलमेर का थार डेजर्ट शिविर का लुत्फ पर्यटक उठा सकेंगे।

    दो व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर प्रति व्यक्ति 55,400 रुपये और तीन व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर प्रति व्यक्ति 52,300 रुपये शुल्क होगा। आईआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि यात्रा की बुकिंग गोमतीनगर पर्यटन भवन स्थित आईआरसीटीसी के क्षेत्रीय कार्यालय और वेबसाइट www.irctctourism.com पर की जा सकती है।

