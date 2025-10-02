IRCTC कराएगा राजस्थान की सैर, फ्लाइट से ट्रैवल से लेकर फूडिंग और फाइल स्टार होटल में ठहरने की होगी व्यवस्था
आईआरसीटीसी लखनऊ से राजस्थान के लिए एक नया हवाई यात्रा पैकेज लाया है जो 24 नवंबर से शुरू होगा। इस पैकेज में छह रात और सात दिन की यात्रा शामिल है जिसमें उदयपुर माउंट आबू जोधपुर और जैसलमेर जैसे स्थान शामिल हैं। दो व्यक्तियों के लिए प्रति व्यक्ति शुल्क 55400 रुपये और तीन व्यक्तियों के लिए 52300 रुपये है। बुकिंग आईआरसीटीसी की वेबसाइट और कार्यालय में उपलब्ध है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) अगले माह शहरवासियों को राजस्थान की सैर कराएगा। आईआरसीटीसी ने बुधवार को छह रात व सात दिन की यात्रा का हवाई पैकेज लांच कर दिया। यह यात्रा 24 नवंबर से प्रारंभ होगी।
