जागरण संवाददाता, लखनऊ। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) अगले माह शहरवासियों को राजस्थान की सैर कराएगा। आईआरसीटीसी ने बुधवार को छह रात व सात दिन की यात्रा का हवाई पैकेज लांच कर दिया। यह यात्रा 24 नवंबर से प्रारंभ होगी।

लखनऊ से विमान की जाने और आने, भोजन एवं तीन सितारा होटल में ठहरने की व्यवस्था आईआरसीटीसी कराएगा। इस पैकेज में उदयपुर की झीलें व महल, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर, जोधपुर का मेहरानगढ़ किला एवं जैसलमेर का थार डेजर्ट शिविर का लुत्फ पर्यटक उठा सकेंगे।