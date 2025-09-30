Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आबकारी के क्षेत्र में आया 6,747 करोड़ रुपये का निवेशः नितिन अग्रवाल

    By PawanEdited By: Jagran News Network
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 11:28 PM (IST)

    43 में से 21 से ज्यादा परियोजनाओं का संचालन हुआ शुरू उत्तर प्रदेश में 25 हजार से अधिक लोगों को मिला रोजगार

    prefferd source google
    Hero Image

    आबकारी के क्षेत्र में आया 6,747 करोड़ रुपये का निवेशः नितिन अग्रवाल

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊः आबकारी के क्षेत्र में पिछले वर्षों में 6747.88 करोड़ रुपये का निवेश आया है। निवेशकों ने यह राशि 43 परियोजनाओं में निवेश की है। इनमें से 21 से अधिक परियोजनाओं का संचालन शुरू कर दिया गया है। आबकारी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने बताया कि शेष परियोजनाओं का संचालन भी इसी वर्ष शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। कारोबार में सुगमता (ईज आफ डूइंग बिजनेस) को राज्य में बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंगलवार को विधान भवन स्थित अपने कार्यालय में विभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नई आबकारी नीति ने निवेशकों को आकर्षित किया है। निवेश आकर्षित करने के लिए आबकारी विभाग बाटलिंग प्लांट, डिस्टिलरी और बायो-ईथेनाल उत्पादन जैसी नई योजनाओं पर कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि नई डिस्टिलरी नीति के तहत निवेशकों को भूमि, बिजली और टैक्स में रियायतें दी जा रही हैं। ई-लाइसेंसिंग प्रणाली से अनुमतियां तेज और पारदर्शी की गई हैं। बायो-ईथेनाल उत्पादन को प्रोत्साहन देकर ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में आबकारी विभाग ने कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने बताया कि कानपुर देहात, बिजनौर, उन्नाव, मैनपुरी में 175 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। आगामी दिसंबर तक इथेनाल प्लांट, ब्रेवरी, वाइनरी तथा ईएनए उत्पादन की 820 करोड़ रुपये की आठ परियोजनाओं का भी संचालन शुरू कर दिया जाएगा। आबकारी मंत्री ने बताया कि जनवरी से लेकर अभी तक लगभग 3,328 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव निवेशकों से प्राप्त हुए हैं। यह प्रस्ताव गोरखपुर, मथुरा, संभल, उन्नाव, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर से संबंधित हैं।