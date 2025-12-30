Language
    यूपी में निरस्त होंगे अपात्रों के राशन कार्ड, खाद्य मंत्री ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

    By Dilip Sharma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 08:01 PM (IST)

    Hero Image

    निरस्त होंगे अपात्रों के राशन कार्ड।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अपात्राें के राशन कार्ड निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि जिन राशन कार्डधारकों के सदस्य विदेश नौकरी करने गए हैं और आय अधिक होने के कारण अपात्र हो गए हैं, उनके राशन कार्ड निरस्त कर दिए जाएं।

    मृत व्यक्तियों व अन्य श्रेणी के अपात्रों के कार्ड भी निरस्त कर उनके स्थान पर पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड दिए जाएं। प्राप्त आवेदनों का सत्यापन कराकर ही नये राशन कार्ड बनाए जाएं। लाभार्थियों की शत-प्रतिशत ई-केवाईसी कराई जाए।

    मंगलवार को विभागीय बैठक में अधिकारियों ने बताया कि अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। इसके तहत अब तक 74 जिलाें से कार्ययोजना प्राप्त हो गई है।

    वहीं उज्ज्वला योजना में लाभार्थियों को अक्टूबर से फ्री सिलेंडर रिफिल देने की प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश में राशन कार्ड के 92.09 प्रतिशत लाभार्थियों की ई-केवाईसी कराई जा चुकी है। विवाहित महिलाओं के यूनिट स्थानांतरण को 7,316 प्रकरण आए हैं।

    वहीं नवंबर में आवश्यक वस्तुओं के वितरण में अनियमितता के चलते 36 उचित दर विक्रेताओं पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, 60 विक्रेताओं के अनुबंध निलंबित और 133 विक्रेताओं के अनुबंध पत्र निरस्त किए गए हैं। 28.31 लाख रुपये की धनराशि जब्त की गयी।

    मंत्री ने निर्देश दिए कि नये राशन कार्डों का वितरण जन प्रतिनिधियों के माध्यम से कराया जाए। विवाहित महिलाओं की यूनिट को उनके ससुराल के राशन कार्ड में जोड़ा जाए। बैठक में प्रमुख सचिव रणवीर प्रसाद, आयुक्त अनामिका सिंह, अपर आयुक्त (स्थापना) कामता प्रसाद सिंह, अपर आयुक्त (आपूर्ति) सत्यदेव आदि उपस्थित थे।