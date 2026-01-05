Indian Railways: छोटे स्टेशनों पर लाइन पार करते यात्रियों को सचेत करेगा रेलवे, घटेगी जनहानि
Indian Railways: पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में ही 10 महीने में स्टेशन के अलावा भी बीच में लाइन पार करते हुए 497 लोग आए ट्रेन की चपेट में आए थे। इसमें ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ : आए दिन मानकनगर सहित छोटे स्टेशनों से लाइन पार करते हुए तेज रफ्तार ट्रेनों की चपेट में आने से कई यात्री घायल हो जाते हैं। कुछ की मौत हो जाती है। रेलवे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक नई व्यवस्था शुरू करने जा रहा है।
रेलवे अब अपने छाेटे स्टेशनों पर बिना रुके गुजरने वाली ट्रेनों के आने से पहले उसकी उद्घघोषणा करेगा। ऐसी व्यवस्था मुंबई जैसे महानगरों के छोटे उपनगरीय स्टेशनों पर लागू है। जिसमें उस स्टेशन से बिना रुके गुजरने वाली ट्रेनों के आने की सूचना यात्रियों को एनाउंसमेंट से देकर उनको सतर्क किया जाता है।
दरअसल उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में हर साल करीब 200 से अधिक यात्री छोटे स्टेशनों से तेज गति से गुजरने वाली ट्रेनों की चपेट में आते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में ही 10 महीने में स्टेशन के अलावा भी बीच में लाइन पार करते हुए 497 लोग आए ट्रेन की चपेट में आए थे। इसमें 414 की मौके पर मृत्यु हो गई है।
उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के मानकनगर, आलमनगर, उतरेटिया जैसे स्टेशनों पर आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। इसे देखते हुए अब छोटे रेलवे स्टेशनों पर भी बिना ठहराव गुजरने वाली तेज गति की ट्रेनों की उद्घोषणा हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं में होगी। यात्रियों को सतर्क करने वाले पूर्व-रिकार्डेड संदेश भी प्रसारित किये जाएंगे।
यह उद्घोषणाएं ट्रेनों के स्टेशन से गुजरने से कुछ समय पूर्व की जाएंगी, जिससे यात्री प्लेटफार्म किनारे खड़े होने, पटरियां पार करने व असुरक्षित गतिविधियों से बच सकें। यात्रियों को एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए केवल फुट ओवर ब्रिज का ही उपयोग करने की अपील की जाएगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कुलदीप तिवारी ने बताया कि उद्घोषणा के लिए स्टेशनों का चयन जोनल रेलवे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार करेगा।
