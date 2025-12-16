IND vs SA 4th T20 Match: 3 घंटे पहले ही पहुंच जाएं स्टेडियम, 1,2,3,4,5... किस गेट से किसे मिलेगी एंट्री?
जागरण संवाददाता, लखनऊ। IND vs SA 4th T20 Match | 17 दिसंबर को इकाना स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी-20 मैच हो रहा है। मैच को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। इससे पहले मैच देखने जाने वालों के लिए भी कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं।
यह रखें ध्यान-
- मैच शुरू होने से तीन घंटे पहले प्रवेश हो जाएगा शुरू।
- गेट नंबर-एक व दो से नार्थ पवेलियन और जनरल स्टैंड के दर्शक प्रवेश कर सकेंगे। गेट नंबर-3 केवल वीआइपी, खिलाड़ियों और साउथ हास्पिटैलिटी पास धारकों के लिए आरक्षित रहेगा। वहीं, गेट नंबर 4-5 साउथ पवेलियन, प्रेसिडेंशियल गैलरी व अन्य दर्शकों के लिए होगा।
- पार्किंग के लिए स्थान तय किये गये हैं। दर्शकों को स्टेडियम के अंदर व बाहर केवल निर्धारित पार्किंग स्थानों पर ही वाहन खड़े कर सकेंगे।
- प्रतिबंधित सामान साथ लेकर बिल्कुल न लाए।
- डिजिटल टिकट मान्य नहीं।
संयुक्त पुलिस आयुक्त(जेसीपी) कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार ने बताया कि स्टेडियम को तीन सुपर जोन, छह जोन व 16 सेक्टर में बांटकर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं।
इनर, मिडिल व आउटर कार्डन में एक हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात होंगे। इसके अलावा पीएसी, ट्रैफिक, एलआइयू, क्यूआरटी, बम डिस्पोजल स्क्वाड, एंटी माइन व एंटी ड्रोन टीम सक्रिय की गई है। स्टेडियम के आसपास ड्रोन कैमरे, सीसी कैमरों व कंट्रोल रूम के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है।
