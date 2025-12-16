IND vs SA 4th T20 Match: 3 घंटे पहले ही पहुंच जाएं स्टेडियम, 1,2,3,4,5... किस गेट से किसे मिलेगी एंट्री?

जागरण संवाददाता, लखनऊ। IND vs SA 4th T20 Match | 17 दिसंबर को इकाना स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी-20 मैच हो रहा है। मैच को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। इससे पहले मैच देखने जाने वालों के लिए भी कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं।