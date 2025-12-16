IND vs SA 4th T20: डेढ़ हजार से ज्यादा जवान संभालेंगे सुरक्षा का जिम्मा, PAC-LIU टीम समेत खुफिया एजेंसियां तैनात
लखनऊ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले चौथे टी20 मैच के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में डेढ़ हजार से ज्यादा जवान ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। इकाना स्टडेयिम में बुधवार को आयोजित भारत-दक्षिण अफ्रीका टी-20 मैच की सुरक्षा व्यवस्था लखनऊ पुलिस ने पूरी कर ली है। संयुक्त पुलिस आयुक्त(जेसीपी) कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार ने बताया कि स्टेडियम को तीन सुपर जोन, छह जोन व 16 सेक्टर में बांटकर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं।
इनर, मिडिल व आउटर कार्डन में एक हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात होंगे। इसके अलावा पीएसी, ट्रैफिक, एलआइयू, क्यूआरटी, बम डिस्पोजल स्क्वाड, एंटी माइन व एंटी ड्रोन टीम सक्रिय की गई है। स्टेडियम के आसपास ड्रोन कैमरे, सीसी कैमरों व कंट्रोल रूम के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है।
जेसीपी ने बताया कि स्टेडियम में मैच देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ और वीआइपी मूवमेंट को देखते हुए पुलिस ने व्यापक सुरक्षा और यातायात के प्रबंध किए हैं। पुलिस ने पूरे आयोजन क्षेत्र को तीन सुपर जोन, छह जोन और 16 सेक्टर में विभाजित किया है।
यहां वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इनर, मिडिल और आउटर कार्डन प्रणाली के तहत स्टेडियम के प्रत्येक गेट, पार्किंग स्थल एवं प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। इनर, मिडिल एवं आउटर कार्डन व्यवस्था के तहत प्रवेश-निकास द्वारों पर कड़ी चेकिंग, सीसी निगरानी, कंट्रोल रूम संचालन, मेडिकल व एंबुलेंस सेवाएं सुनिश्चित की गई हैं।
यह भी पढ़ें- IND vs SA 4th T20: लखनऊ में कई रास्ते बंद, इकाना में मैच से पहले ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू
दर्शकों की सुविधा के लिए प्रवेश-निकास व्यवस्था, मेडिकल सेवाएं एवं एंबुलेंस पहले से तैनात रहेंगी। यातायात सुचारु बनाए रखने हेतु डायवर्जन प्लान भी लागू रहेगा।
जेसीपी बबलू कुमार ने बताया कि सुपर जोन में एसपी स्तर के अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था का नेतृत्व करेंगे। वहीं, छह जोन में अपर पुलिस अधीक्षक और 16 सेक्टर में डिप्टी एपी स्तर के अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा पांच कंपनी पीएसी, एटीएस कमांडो, बम निरोधक दस्ता व डॉग स्क्वायड भी तैनात किया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।