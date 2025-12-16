IND vs SA 4th T20: डेढ़ हजार से ज्यादा जवान संभालेंगे सुरक्षा का जिम्मा, PAC-LIU टीम समेत खुफिया एजेंसियां तैनात

जागरण संवाददाता, लखनऊ। इकाना स्टडेयिम में बुधवार को आयोजित भारत-दक्षिण अफ्रीका टी-20 मैच की सुरक्षा व्यवस्था लखनऊ पुलिस ने पूरी कर ली है। संयुक्त पुलिस आयुक्त(जेसीपी) कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार ने बताया कि स्टेडियम को तीन सुपर जोन, छह जोन व 16 सेक्टर में बांटकर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं।

इनर, मिडिल व आउटर कार्डन में एक हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात होंगे। इसके अलावा पीएसी, ट्रैफिक, एलआइयू, क्यूआरटी, बम डिस्पोजल स्क्वाड, एंटी माइन व एंटी ड्रोन टीम सक्रिय की गई है। स्टेडियम के आसपास ड्रोन कैमरे, सीसी कैमरों व कंट्रोल रूम के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है।

जेसीपी ने बताया कि स्टेडियम में मैच देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ और वीआइपी मूवमेंट को देखते हुए पुलिस ने व्यापक सुरक्षा और यातायात के प्रबंध किए हैं। पुलिस ने पूरे आयोजन क्षेत्र को तीन सुपर जोन, छह जोन और 16 सेक्टर में विभाजित किया है।