अत्याधुनिक तकनीक से हिप रिप्लेसमेंट में नहीं छोटा होगा पैर, डॉक्टरों ने खोज निकाला तरीका

लखनऊ के एसजीपीजीआइ में एंटीरियर एप्रोच तकनीक से हिप प्रत्यारोपण किया गया। तेलीबाग निवासी एक युवक जो एवैस्कुलर नेक्रोसिस से पीड़ित था उसकी सफल सर्जरी हुई। इस तकनीक में मांसपेशियों को काटने की आवश्यकता नहीं होती जिससे रक्तस्त्राव कम होता है और मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। यह तकनीक युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है।

कुमार संजय, लखनऊ। तेलीबाग निवासी 27 वर्षीय युवक एवैस्कुलर नेक्रोसिस (एवीएन) बीमारी से पीड़ित था। इस रोग में हड्डियों को रक्त आपूर्ति नहीं मिल पाती और हड्डी धीरे-धीरे खराब हो जाती है। मरीज के लिए चलना-फिरना तो दूर की बात है, बल्कि उठना-बैठना भी दूभर होने लगता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसी स्थिति में सिर्फ हिप रिप्लेसमेंट ही एकमात्र उपचार होता है। युवक का एक महीने पहले एक कूल्हे की सर्जरी की गई थी और अब दूसरे कूल्हे का सफल प्रत्यारोपण किया गया। एसजीपीजीआइ के एपेक्स ट्राम सेंटर में यह सर्जरी आधुनिक तकनीक एंटीरियर एप्रोच की मदद से की गई है, जिससे मरीज का पैर छोटा नहीं होगा, जो आमतौर पर हिप रिप्लेसमेंट में होता है।

आर्थोपेडिक्स सर्जन डा. केशव कुमार ने बताया कि इस तकनीक से सर्जरी के बाद मरीज केवल चार-पांच दिन में चलने-फिरने लगता है। नई एंटीरियर एप्रोच तकनीक क्यों है खास पहले हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी पीठ की ओर से की जाती थी, जिसमें मांसपेशियों को काटना पड़ता था। इसकी वजह से अधिक रक्तस्त्राव का खतरा और मरीज को ठीक होने में अधिक दिन लगते थे। अक्सर सर्जरी के बाद पैर छोटा होने की समस्या भी देखने को मिलती थी, लेकिन एंटीरियर एप्रोच, यानी पेट की ओर से की जाने वाली सर्जरी ने मरीज को बड़ी राहत दी है।