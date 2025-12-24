वेस्ट यूपी के 11 जिलों में मरीजों को मिलेगी फ्री इंजेक्शन की सुविधा, स्टेमी केयर नेटवर्क से जुड़ेंगे 75 जिले

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी हार्ट अटैक के मरीजों को इमरजेंसी में नि:शुल्क इंजेक्शन की सुविधा जल्द ही मिलना शुरू होगी। मेरठ के एलएलआरएम मेडिकल कालेज को हब बनाकर 11 जिलों को स्पोक के रूप में स्टेमी (एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्कशन) केयर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

इन जिलों के चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में आने वाले हार्ट अटैक के मरीजों को मेडिकल कालेज के हृदय रोग विशेषज्ञों (कार्डियोलाजिस्ट) की सलाह पर खून को पतला करने वाला इंजेक्शन लगाकर जान बचाई जाएगी। स्टेमी केयर नेटवर्क से अब तक 10 हब के माध्यम से 55 जिलों को जोड़ा जा चुका है। अब मेरठ के एलएलआरएम मेडिकल कालेज से बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, अमरोहा, बिजनौर, मुरदाबाद, रामपुर, मुजफ्फर नगर, सहारनपुर और शामली को जोड़ा जाएगा। इन जिलों में सीएचसी पर आने वाले मरीजों को निश्शुल्क टेनेक्टेप्लेस इंजेक्शन लगाकर जान बचायी जाएगी।

इसके बाद गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कालेज से सात जिलों देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर को जोड़ा जाएगा। दो नए हब शुरू होने के साथ ही प्रदश के सभी 75 जिलों में हार्ट अटैक के मरीजों को इलाज की सुविधा मिलने लगेगी।