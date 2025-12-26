लखनऊ के प्रख्यात गुरुद्वारा यहियागंज में आए थे सिखों के अंतिम गुरु गोबिंद सिंह

जागरण संवाददाता, लखनऊ: अयोध्या में भगवान श्रीराम के दर्शन व श्रीराम जन्मभूमि की रक्षा के लिए सिखों के दसवें व अंतिम गुरु गोबिंद सिंह पटना से अयोध्या आए थे। सिख धर्म के जानकार व साहित्यकार डा.एसपी सिंह ने बताया कि गुरु श्रीराम जन्म भूमि की रक्षा के लिए अयोध्या गए थे और वहां उन्होंने दर्शन के बाद बंदरों को चने भी खिलाए थे। इससे पहले लखनऊ में रुके थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गुरुद्वारा यहियागंज में शनिवार को दीवान सजाया जाएगा। यहां गुरु गोबिंद सिंह साहिब ठहरे थे। बिहार के पटना साहिब में जन्मे गुरु गोबिंद सिंह 1672 में छह वर्ष की आयु में अपनी माता गुजरी और मामा कृपाल जी महाराज के साथ आनंदपुर साहिब से पटना साहिब जाते समय दो महीने 13 दिन के लिए लखनऊ के गुरुद्वारा यहियागंज में ठहरे थे। यहीं नहीं इसी स्थान पर गुरु तेग बहादुर जी महाराज 1670 यहां आए थे और तीन दिन तक रुके थे। गुरु गोबिंद सिंह के हस्त लिखित गुरु ग्रंथ साहिब भी इस गुरुद्वारे में मौजूद है। हुक्मनामे भी गुरुद्वारे की शोभा बढ़ा रहे हैं।

गुरुद्वारे के सचिव मनमोहन सिंह हैप्पी ने बताया कि जिस समय गुरु महाराज इस स्थान पर आए उस समय इस स्थान की सेवा उदासी संप्रदाय के भाई संगतिया जी कर रहे थे। कायस्थ समाज इस स्थान के पास रहता था। कायस्थ समाज ने गुरु जी की सेवा कर आशीर्वाद प्राप्त किया था। गुरुद्वारे के अध्यक्ष डा.गुरमीत सिंह के संयोजन में देर शाम को प्रकाश पर्व मनेगा। वहीं माता गुजरी सत्संग सभा की ओर से चार साहिबजादों के बलिदान दिवस पर गुरुद्वारा नाका हिंडोला में दीवान सजाया गया।