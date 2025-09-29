बाजरा 2775 मक्का 2400 ज्वार हाईब्रिड 3699 व ज्वार मालदांडी 3749 रुपये है एमएसपी

धान और मोटे अनाज की सरकारी खरीद कल से राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : धान और मोटे अनाज की सरकारी खरीद बुधवार से शुरू होगी। इस बार धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 69 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। वहीं बाजरा के लिए 150 रुपये, मक्का के लिए 125 रुपये और ज्वार हाईब्रिड व मालदांडी के लिए 328 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ाया गया है। हाल ही कैबिनेट इनकी क्रय नीतियों को स्वीकृति दी थी, सोमवार को इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिए गए।

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार ने एमएसपी में वृद्धि की है। इस बार सामान्य धान के लिए 2,369 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान के लिए 2389 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी तय किया है। 60 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य पूरा करने के लिए चार हजार क्रय केंद्र खोले जा रहे हैं। क्रय नीति के अनुसार धान की खरीद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अक्टूबर से 31 जनवरी तक चलेगी, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक नवंबर से 28 फरवरी तक धान खरीद जाएगा। मोटे अनाज की खरीद एक अक्टूबर से 31 दिसंबर तक की जाएगी। इसके तहत 11 जिलों में ज्वार, 25 जिलों में मक्का और 33 जिलों में बाजरा की खरीद होगी। इस बार मक्का का एमएसपी 2400 रुपये प्रति क्विंटल, बाजरा का एमएसपी 2775 रुपये प्रति क्विंटल, ज्वार (हाइब्रिड) का एमएसपी 3699 रुपये प्रति क्विंटल और ज्वार (मालदांडी) का एमएसपी 3749 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।