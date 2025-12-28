फरवरी 2026 में सोने-चांदी के दाम गिरेंगे या बढ़ेंगे? एक्सपर्ट के अनुमान से मचा हड़कंप

रस्तोगी कहते हैं कि दिसंबर 2026 तक सोने की कीमत डेढ़ लाख होने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन सोना शुक्रवार की शाम को ही 1,42,300 रुपये प्रति दस ग्राम पहुंच गया। हर दिन पांच सौ से लेकर पंद्रह सौ रुपये तक सोने की कीमतें बढ़ रही हैं। अब दिसंबर 2026 तक सोने की कीमतों को लेकर ज्वेलर्स भी असमंजस में है। कोई कहता हैं कि डेढ़ से पौने दो लाख रुपये प्रति दस ग्राम के आसपास ही रहेंगी तो कोई विशेषज्ञ दो लाख के आसपास जाने का अनुमान लगा रहा है। बशर्ते सोने की बढ़ोत्तरी की यही रफ्तार रही तो।



कुछ इस तरह बढ़ी कीमतें

चांदी के दाम 31 दिसंबर 2024 में 89 हजार रुपये प्रति किलो के आसपास थी। 163 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी चांदी में हुई। हर दो माह में चांदी बड़ा उल्टफेर करते हुए बेहतर रिटर्न दिया। इब्जा के नार्थ हेड कहते हैं कि सोने में 63 हजार रुपये से अधिक वृद्धि हुई है। यह उछाल एक साल में 79 प्रतिशत के आसपास है।



क्या है सोने व चांदी की कीमतें बढ़ने का कारण

. आर्थिक अनिश्चितता और रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध के साथ ही वैश्विक अस्थिरता के माहौल में निवेशक शेयर बाजार जैसे जोखिम भरे निवेश से पैसा निकालकर सोना-चांदी में लगाते हैं, जिससे दोनों धातुओं की मांग बढ़ती हैं।

. डालर का कमजोर होने से सोना को डालर में खरीदा जाता है; जब डालर कमजोर होता है, तो अन्य मुद्राओं वाले निवेशकों के लिए सोना सस्ता हो जाता है। इससे मांग बढ़ती है और कीमतें चढ़ती हैं।

. कम ब्याज दरें भी एक कारण है, इसमें केंद्रीय बैंक ब्याज दरें घटाते हैं, तो बान्ड जैसे निवेश कम आकर्षक हो जाते हैं और सोने में निवेश का रुझान बढ़ता है।

.चांदी की मांग इलेक्ट्रानिक्स, ग्रीन टेक्नोलाजी (जैसे सोलर पैनल) और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बहुत बढ़ गई है। इसका भी कीमते बढ़ने का कारण है।

. त्योहारों और शादी-ब्याह की मांग भी एक कारण है।