चांदी के दाम में 35 हजार रुपये प्रति किलो और सोने के रेट मेंं भी भारी गिरावट, कल खुलेंगे नए भाव
लखनऊ में सोने और चांदी की कीमतों में सोमवार शाम को अचानक भारी गिरावट दर्ज की गई। चौक सर्राफा एसोसिएशन के महामंत्री विनोद महेश्वरी के अनुसार, सोना ₹1,4 ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। सोने व चांदी में चल रही तेजी सोमवार शाम अचानक से थम गई। चौक सर्राफा एसोसिएशन के महामंत्री विनोद महेश्वरी के मुताबिक सोना जो रविवार को 1,41,400 रुपये प्रति दस ग्राम चल रहा था वह 1,39,000 हजार रुपये प्रति दस ग्राम सोमवार शाम पहुंच गया।
वहीं चांदी जो 2.70 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही थी। उसमें जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है और 35 हजार रुपये प्रति किलो गिरावट आई है और चांदी 29 दिसंबर की शाम को 2.35 लाख रुपये प्रति किलो पहुंच गई।
महेश्वरी के मुताबिक मंगलवार को नए भाव खुलेंगे। उनके मुताबिक चांदी में तेजी बहुत ज्यादा नहीं होने वाली है अभी। उनके मुताबिक उन निवेशकों के लिए झटका है जो अल्प अवधि के लिए सोने व चांदी में निवेश कर रहे थे। जिन्हें निवेश लंबे समय तक करना है, उनके लिए यह सौदा बुरा नहीं है।
क्योंकि आने वाले समय में दोनों ही धातुओं के दाम बढ़ने तय हैं। फिलहाल जिन घरों में शादियां हैं, उनके लिए राहत की खबर है, वह मंगलवार का भाव देखकर खरीदारी कर सकते हैं। क्योंकि चांदी व सोने में एक दम से इतनी बड़ी गिरावट कई दिनों बाद आई है।
