    समाजवादी पार्टी ने घोसी से सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को बनाया उम्मीदवार

    By Dharmendra Pandey
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 05:45 PM (IST)

    Ghosi Assembly Seat By Election: सुधाकर सिंह के निधन के बाद खाली हुई सीट पर उनके बेटे सुजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया है। माना जा रहा है समाजवादी पार्टी ...और पढ़ें

    Hero Image

     समाजवादी पार्टी ने मऊ जिले के घोसी विधानसभा ‍उप चुनाव में सुजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : समाजवादी पार्टी ने मऊ जिले के घोसी विधानसभा ‍उप चुनाव में जीत की तैयारी पुख्ता करने के लिए गोट बिछा दी है।

    समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह के निधन के बाद खाली हुई सीट पर उनके बेटे सुजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया है। माना जा रहा है समाजवादी पार्टी का यह कदम भाजपा के लिए चुनौती होगा। घोसी में उपचुनाव अप्रैल 2026 तक संभावित है।

    समाजवादी पार्टी से भाजपा में शामिल हुए दारा सिंह चौहान के सीट खाली करने के बाद हुए घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने जीत दर्ज की थी। अब दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह के दिवंगत होने के बाद यहां पर एक बार फिर उप चुनाव प्रस्तावित है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी ने स्वर्गीय सुधाकर के बेटे सुजीत सिंह को प्रत्याशी घोषित किया है। दारा सिंह चौहान को हराने वाले सुधाकर सिंह की घोसी में मजबूत पकड़ रही है, जिससे सुजीत की राह आसान हो सकती है।

    समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को पार्टी का उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है। घोसी से विधायक रहे सुधाकर सिंह का 20 नवंबर, 2025 को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया।

    सुजीत कुमार युवा नेता हैं और पिता के निधन के बाद बाद उनकी सियासी कमान अब उनके कंधों पर आ गई है। पिता की सेवा और जनता के बीच लोकप्रियता ने सुजीत सिंह को काफी कम उम्र में राजनीति में दाखिला करा दिया। सुजीत वर्ष 2015 में मऊ के घोसी से ब्लॉक प्रमुख बने और उनकी लोकप्रियता ने उन्हें ब्लॉक प्रमुख संघ का जिलाध्यक्ष बना दिया।

    सुधाकर सिंह ने घोसी सीट पर 2024 में हुए उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को हराया था। तीन बार विधायक रहे सुधाकर सिंह को कट्टर समाजवादी नेता माना जाता था। उन्होंने 1970 के दशक में ही राजनीति की शुरुआत कर दी थी। घोसी से पहले सुधाकर सिंह मधुबन विधानसभा से एक बार विधायक रहे। इसके बाद घोसी सीट से दो बार विधायक रहे।