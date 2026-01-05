कन्नौज जिला कारागार से दो कैदियों के फरार होने पर एक्शन, चार को किया गया सस्पेंड

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: कन्नौज जिला कारागार से रविवार रात को जेल प्रशासन के नये वर्ष की पार्टी के दौरान दो कैदियों के फरार होने के मामले में बड़ा एक्शन हो गया है। इस प्रकरण की जानकारी होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर सख्त हो गए और उन्होंने कारागार विभाग के मुखिया को कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर कारागार विभाग ने जेलर व डिप्टी जेलर के साथ दो अन्य को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही प्रकरण की जांच भी की जा रही है। माना जा रहा है कि चार के साथ अन्य के खिलाफ भी जिम्मेदारी तय की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। फरार दो कैदियों में एक पाक्सो एक्ट में बंद है। कन्नौज पुलिस भी फरार कैदियों की तलाश में लग गई है।

कन्नौज जिला कारागार से दो कैदियों के फरार होने पर बैरक प्रभारी शिवेंद्र सिंह, हेड जेल वार्डर शिवचरण, डिप्टी जेलर बद्री प्रसाद और जेलर विनय प्रताप सिंह को निलंबित किया गया है। इन चारों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के भी निर्देश हैं। इनके साथ ही जेल अधीक्षक कन्नौज की भूमिका की जांच का आदेश दिया गया है। डीआईजी जेल कानपुर परिक्षेत्र को जांच अधिकारी बनाया गया है।

कन्नौज से बंदी अंकित और डंपी फरार कन्नौज में जिला कारागार, अनौगी में रविवार को नव वर्ष के जश्न में जेल अधीक्षक समेत बंदी रक्षक नृत्य व गायन करते रहे और कंबलों की रस्सी बनाकर दो बंदी जेल से भाग निकले। जिला कारागार में रविवार की रात जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद की ओर से नव वर्ष पर पार्टी आयोजित की गई थी। जेल में टेंट व डीजे लगाकर नृत्य-गायन चल रहा। जेल के अधिकारी और बंदी रक्षक सिपाही खाना-पीना भी कर रहे थे। इस दौरान पाक्सो एक्ट में बंद ठठिया थाना के गांव मलगवां के डिंपी उर्फ शिवा और तालग्राम थाना के गांव हजरापुर के अंकित कंबलों की रस्सी बनाकर दीवार से उतरकर फरार हो गए।