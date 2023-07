Dara Singh Chouhan: घोसी से लोकसभा चुनाव लडेंगे पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान? भाजपा में हुए शामिल

Dara Singh Chauhan Joins BJP पिछड़े समाज के बड़े नेताओं में शुमार प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और घोसी के सपा विधायक दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। सोमवार को उन्होंने लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या और ब्रजेश पाठक के समक्ष भाजपा ज्वाइन की। सपा से इस्तीफा देने के बाद उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी।

पूर्व कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान BJP में शामिल, लखनऊ में डिप्टी CM के समक्ष ली सदस्यता

जागरण ऑनलाइन डेस्क, नई दिल्ली: (Dara SIngh Chauhan Joins BJP) पिछड़े समाज के बड़े नेताओं में शुमार, प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और घोसी के सपा विधायक दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। सोमवार को उन्होंने लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या और ब्रजेश पाठक के समक्ष भाजपा ज्वाइन की। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी के राज्य मुख्यालय में उन्हें भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। हाल में ही उनके सपा से इस्तीफा देने की घोषणा के बाद भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही था। साथ ही दारा सिंह ने बीते छह माह से मऊ से लेकर लखनऊ तक सपा के कार्यक्रमों से दूरी बना ली थी। कहा जा रहा है कि वह घोसी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। #WATCH | Dara Singh Chauhan, who resigned from Samajwadi Party, joins BJP in Lucknow, Uttar Pradesh. pic.twitter.com/i5PpWPaOlb July 17, 2023 2017 में भाजपा सरकार में बने थे मंत्री दारा सिंह चौहान 2017 के विधानसभा चुनाव में मधुबन से जीते और मंत्री बने। पांच वर्ष तक सत्ता में बने रहने के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया और सपा के हो गए थे। वह घोसी से चुनाव जीत भी गए, लेकिन सरकार भाजपा की बनी। इसके बाद अब सपा से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए हैं।

