चंद लोगों ने तार-तार कर दी लखनऊ की तहजीब, चुरा ले गए राष्ट्र प्रेरणा स्थल रोड से गमले; वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, लखनऊ : अपनी तहजीब, नफासत और अदब के लिए विश्व में विख्यात लखनऊ की अस्मिता को चंद लोगों ने गुरुवार शाम को तार-तार कर दिया। शाम-ए-अवध का नजारा देखने लोग काफी दूर-दूर से आते हैं, लेकिन लोगों को गुरुवार को ऐसी शाम देखने का मिली, जिसको वे शायद ही देखना पसंद करें।

लखनऊ में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बसंत कुंज क्षेत्र में राष्ट्र प्रेरणा स्थल देश को समर्पित किया। कभी 30 एकड़ क्षेत्र में फैले कूड़े के ढेर का रंग-रूप परिवर्तित कर उसको राष्ट्र प्रेरणा स्थल के रूप में तैयार किया गया। उसको बेहद खूबसूरत ढंग से सजाया गया था। सड़कों के दोनों ओर छोटे-छोटे गमलों को लगाकर इसकी रंगत को निखारा गया था। इस खूबसूरत का बिगाड़ने का काम शाम को किया गया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम के बाद राष्ट्र प्रेरणा स्थल और ‍प्रेरणा स्थल रोड पर लगे सजावटी गमलों को लोग उठा ले गए। दुबग्गा थाना क्षेत्र के इस प्रकरण का कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो बनाने वाले इनको शर्मशार भी करने लगे, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा।