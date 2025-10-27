Fire in Hospital: आग लगने के बाद लखनऊ के रेलवे इंडोर अस्पताल में आरपीएफ तैनात, जांच करेगी फोरेंसिक टीम

जागरण संवाददाता, लखनऊ : उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के इंडोर अस्पताल, चारबाग में सोमवार सुबह आग लगने के बाद स्थिति अब सामान्य है। आग लगने के कारणों की विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। अस्पताल के सीसीटीवी कंट्रोल रूम में आग लगने के बाद घटनास्थल को सील कर दिया गया है और आरपीएफ जवानों की तैनाती की गई है। आग लगने के कारणों की जांच फोरेंसिक टीम करेगी।

आग लगने के कारण कंट्रोल रूम स्वाहा हो गया। दमकल के सात वाहनों ने आग पर काबू पाया। यहां लगी आग का कारण शार्ट सर्किट बताया जा रहा है। फारेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर आग के कारणों का पता लगाएगी और रेलवे ने भी विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। मंडलीय इंडोर अस्पताल के भूतल पर प्रशासनिक भवन के ठीक बगल में सीसीटीवी कंट्रोल रूम है। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी इसी कंट्रोल रूम से होती है।

साथ ही अस्पताल में पर्चा बनवाने, डाक्टरों के पास दवा लिखने , दवा वितरण प्रक्रिया की आनलाइन व्यवस्था के लिए नेट कनेक्शन भी इसी कंट्रोल रूम से प्रदान किए जाते हैं। कंट्रोल रूम को सील कर दिया गया है। आग के कारण इंटरनेट लाइन नष्ट हो गई है। डाक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ अपने मोबाइल फोन के इंटरनेट डाटा से कंप्यूटर सिस्टम को जोड़कर काम कर रहे हैं।

एक कर्मचारी ने सोमवार सुबह करीब पांच बजे कंट्रोल रूम से आग निकलते हुए देखा। कर्मचारी ने इसकी सूचना डॉक्टर शशांक को दी। डॉक्टर शशांक ने फायर ब्रिगेड को आग लगने की घटना के बारे में बताया। कंट्रोल रूम का दरवाजा बाहर से बंद था। आग की लपटें बाहर तक आने लगी, इससे अफरातफरी मच गई।