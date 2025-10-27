Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    लखनऊ के उत्तर रेलवे अस्पताल में आग लगने से मची अफरा-तफरी, मरीजों को सुरक्षित निकाला गया

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 09:10 AM (IST)

    लखनऊ के उत्तर रेलवे अस्पताल में सुबह आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। ग्राउंड फ्लोर पर बने सर्वर रूम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिससे पूरे अस्पताल में धुआं भर गया। हालांकि, समय रहते सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दमकल विभाग ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    लखनऊ में उत्तर रेलवे के अस्पताल में सुबह आग लगी। (तस्वीर- प्रतीकात्मक)

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। लखनऊ में उत्तर रेलवे के अस्पताल में सुबह आग लगी। अस्‍पताल से मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह 5 बजे के आसपास ग्राउंड फ्लोर पर बने सर्वर रूम से धुआं और आग की लपटें उठने लगीं। धुएं से मरीजों का दम घुटने लगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लखनऊ के इंडोर रेलवे हॉस्पिटल में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई। आग लगने से पूरे अस्‍पताल में धुआं भर गया। लेकिन समय रहते मरीजों को बाहर निकाल लिया गया। बताया जाता है कि सर्वर रूम शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। फिलहाल, स्थिति नियंत्रण में है। आग बुझा दी गई है।

    रेलवे अस्‍पताल से मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह 5 बजे के आसपास ग्राउंड फ्लोर पर बने सर्वर रूम से धुआं और आग की लपटें उठने लगीं। धुएं से मरीजों का दम घुटने लगा। मौके पर मौजूद स्‍टाफ ने सीसीयू में भर्ती 12 से अधिक मरीजों को सुरक्षित स्‍थान पर पहुंचाया। चूंकि आग सर्वर रूम में लगी थी इसलिए बिजली के तारों और उपकरणों के जलने से तेज धुआं उठ रहा था।

    फायर अलार्म बजने से लोग सतर्क हुए और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। कुछ ही देर में दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। एक घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।