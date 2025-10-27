लखनऊ के उत्तर रेलवे अस्पताल में आग लगने से मची अफरा-तफरी, मरीजों को सुरक्षित निकाला गया
लखनऊ के उत्तर रेलवे अस्पताल में सुबह आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। ग्राउंड फ्लोर पर बने सर्वर रूम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिससे पूरे अस्पताल में धुआं भर गया। हालांकि, समय रहते सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दमकल विभाग ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। लखनऊ में उत्तर रेलवे के अस्पताल में सुबह आग लगी। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह 5 बजे के आसपास ग्राउंड फ्लोर पर बने सर्वर रूम से धुआं और आग की लपटें उठने लगीं। धुएं से मरीजों का दम घुटने लगा।
लखनऊ के इंडोर रेलवे हॉस्पिटल में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई। आग लगने से पूरे अस्पताल में धुआं भर गया। लेकिन समय रहते मरीजों को बाहर निकाल लिया गया। बताया जाता है कि सर्वर रूम शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। फिलहाल, स्थिति नियंत्रण में है। आग बुझा दी गई है।
रेलवे अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह 5 बजे के आसपास ग्राउंड फ्लोर पर बने सर्वर रूम से धुआं और आग की लपटें उठने लगीं। धुएं से मरीजों का दम घुटने लगा। मौके पर मौजूद स्टाफ ने सीसीयू में भर्ती 12 से अधिक मरीजों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। चूंकि आग सर्वर रूम में लगी थी इसलिए बिजली के तारों और उपकरणों के जलने से तेज धुआं उठ रहा था।
फायर अलार्म बजने से लोग सतर्क हुए और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। कुछ ही देर में दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। एक घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।
