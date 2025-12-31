सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को एडिट कर एक्स पर किया पोस्ट, लखनऊ में मुकदमा दर्ज
जागरण संवाददाता, लखनऊ: केआरके नाम के व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को एडिट कर अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट कर दिया। आपत्तिजनक बयान की पड़ताल के बाद शिकायत के आधार पर आरोपित के खिलाफ हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।
नरही के बनारसी बाग के राजकुमार तिवारी ने बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने मोबाइल पर एक्स पर एक पोस्ट देखी। केआरके नाम से की गई पोस्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से छेड़छाड़ कर उसे पोस्ट किया गया था। एक अखबार की कटिंग भी साथ में लगी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पोस्ट करने वाले ने सीएम की छवि धूमिल करने के इरादे से बयान से छेड़छाड़ कर उसे पोस्ट किया है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि आइटी एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कर छानबीन की जा रही है।
वीडियो एडिट कर सीएम की फोटो और आवाज
सुशांत गोल्फ सिटी थाने में भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य नवनीत तिवारी ने एक्स अकाउंट पर मुकदमा दर्ज कराया है। नवनीत ने आरोप लगाया कि बुधवार की दोपहर 12 बजे एक्स पर मीम्स आफ बीजेपी नाम के अकाउंट से आडियो पोस्ट की गई थी। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलती जुलती आवाज सुनाई दे रही थी। उसी आवाज में भड़काऊ और आपत्तिजनक आडियो को एडिट कर लगाया गया था। नवनीत ने कार्रवाई की मांग की है। आइपी एड्रेस के आधार पर पुलिस एक्स अकाउंट संचालक को तलाश रही है।
