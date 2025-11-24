Dharmendra Death: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र के निधन पर शोक व्यक्त किया, बताया-जमीन से जुड़ा सादगी भरा आकर्षक व्यक्तित्व

ड‍िजिटल डेस्‍क, जागरण, लखनऊ: Dharmendra Death: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 की उम्र में सोमवार को मुंबई में निधन हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ, बसपा अध्यक्ष मायावती के साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी धर्मेंद्र के न‍िधन पर शोक प्रकट किया है।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्‍यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर लि‍खा कि सालों साल देश के चित्रपट के आकाश पर चमचमाए धर्मेंद्र जी का जमीन से जुड़ा सादगी भरा आकर्षक व्यक्तित्व और उनका सहज अभिनय हमेशा याद किया जाएगा। भावभीनी श्रद्धांजलि!

मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर लि‍खा, ''लोकप्रिय फिल्म अभिनेता श्री धर्मेंद्र जी का निधन अत्यंत दुःखद एवं कला व फिल्म जगत की अपूरणीय क्षति है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि! प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति तथा शोकाकुल परिजनों एवं उनके प्रशंसकों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति!''