    Dharmendra Death: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र के निधन पर शोक व्यक्त किया, बताया-जमीन से जुड़ा सादगी भरा आकर्षक व्यक्तित्व

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 05:40 PM (IST)

    FilmStar Dharmendra Death: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 की उम्र में निधन हो गया है। करण जौहर ने सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र के निधन की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी धर्मेंद्र के न‍िधन पर शोक संवेदना प्रकट की है।

    अखिलेश यादव ने भी धर्मेंद्र के न‍िधन पर शोक प्रकट किया

    ड‍िजिटल डेस्‍क, जागरण, लखनऊ: Dharmendra Death: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 की उम्र में सोमवार को मुंबई में निधन हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ, बसपा अध्यक्ष मायावती के साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी धर्मेंद्र के न‍िधन पर शोक प्रकट किया है।

    उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्‍यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर लि‍खा कि सालों साल देश के चित्रपट के आकाश पर चमचमाए धर्मेंद्र जी का जमीन से जुड़ा सादगी भरा आकर्षक व्यक्तित्व और उनका सहज अभिनय हमेशा याद किया जाएगा। भावभीनी श्रद्धांजलि!

    मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर लि‍खा, ''लोकप्रिय फिल्म अभिनेता श्री धर्मेंद्र जी का निधन अत्यंत दुःखद एवं कला व फिल्म जगत की अपूरणीय क्षति है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि! प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति तथा शोकाकुल परिजनों एवं उनके प्रशंसकों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति!''

    धर्मेंद्र के न‍िधन पर बसपा प्रमुख मायावती ने दुख जताया है। उन्‍होंने एक्‍स पर ल‍िखा, ''भारतीय फिल्म इण्डस्ट्री की जानी-मानी हस्तियों में से एक दिग्गज अभिनेता श्री धर्मेन्द्र का आज निधन हो जाने की खबर अति-दुखद। अपने मिलनसार, हमदर्द व खुश मिजाज स्वभाव के लिये मशहूर रहे श्री धर्मेन्द्र ने काफी लम्बे समय तक फिल्म दुनिया व फिल्मों के शौकीन लोगों के दिलों पर राज किया। उनके परिवार वालों के साथ-साथ उनके तमाम चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। कुदरत उन सभी को इस दुख को सहने की शक्ति दे, यही कामना।''

    हिंदी फिल्मों के विख्यात अभिनेता धर्मेंद्र का 89 की उम्र में निधन हो गया है। फिल्ममेकर करण जौहर ने सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र के निधन की जानकारी दी।