संस्कृत विद्यालयों की शिक्षिकाओं को मिलेगा छह माह का मातृत्व अवकाश, मानदेय सहित
उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की महिला शिक्षिकाओं को बड़ी राहत दी है। अब उन्हें छह माह का मातृत्व अवकाश मानदेय सहित मिलेगा जो पहले उपलब्ध नहीं था। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है जिससे मानदेय पर कार्यरत महिला शिक्षिकाओं को लाभ होगा। पहले आकस्मिक अवकाश ही मिलता था लेकिन संशोधन के बाद मातृत्व अवकाश का रास्ता साफ हो गया है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की महिला शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अब अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय संस्कृत विद्यालयों में मानदेय पर काम करने वाली महिला शिक्षिकाओं को छह माह का मातृत्व अवकाश मानदेय सहित मिलेगा।
माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि शिक्षा निदेशक, माध्यमिक के प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया है। पहले नियम के अनुसार मानदेय पर नियुक्त शिक्षकों को केवल 10 दिन का आकस्मिक अवकाश ही मिलता था।
अनधिकृत अनुपस्थिति पर मानदेय रोकने और बार-बार अनुपस्थित रहने पर सेवा समाप्त करने का प्रविधान था, लेकिन अब संशोधन कर महिला शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश का लाभ देने का रास्ता साफ हो गया है।
सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, शिक्षा निदेशक और जिला विद्यालय निरीक्षकों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
