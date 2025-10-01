संस्कृत विद्यालयों की शिक्षिकाओं को मिलेगा छह माह का मातृत्व अवकाश, मानदेय सहित

उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की महिला शिक्षिकाओं को बड़ी राहत दी है। अब उन्हें छह माह का मातृत्व अवकाश मानदेय सहित मिलेगा जो पहले उपलब्ध नहीं था। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है जिससे मानदेय पर कार्यरत महिला शिक्षिकाओं को लाभ होगा। पहले आकस्मिक अवकाश ही मिलता था लेकिन संशोधन के बाद मातृत्व अवकाश का रास्ता साफ हो गया है।

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की महिला शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अब अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय संस्कृत विद्यालयों में मानदेय पर काम करने वाली महिला शिक्षिकाओं को छह माह का मातृत्व अवकाश मानदेय सहित मिलेगा।

