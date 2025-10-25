Farmer Registry in UP: उत्तर प्रदेश में 54 प्रतिशत किसानों का पंजीकरण पूरा, फार्मर रजिस्ट्री में सीतापुर शीर्ष पर
राज्य ब्यूराे, जागरण, लखनऊः उत्तर प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री अभियान में लगभग 54 प्रतिशत किसानों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है, जिससे करीब 1.5 करोड़ किसान लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह अभियान प्रदेशव्यापी मिशन मोड में संचालित किया जा रहा है।
फार्मर रजिस्ट्री अभियान में सीतापुर जिला प्रदेश में सबसे आगे है। अब तक यहां 74 प्रतिशत किसानों का पंजीकरण पूर्ण हो चुका है। इसके साथ ही बस्ती 74 प्रतिशत के साथ दूसरे और रामपुर 70 प्रतिशत रजिस्ट्री के साथ तीसरे स्थान पर है।
एक अप्रैल से रजिस्ट्री अनिवार्य
एक अप्रैल 2026 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) की अगली किस्त केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी, जिनकी रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। इसी कारण सभी जिलों में किसानों के पंजीकरण और सत्यापन की गति तेज की जा रही है।
योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 30 नवंबर तक हर गांव में किसान पंजीकरण शिविर आयोजित किए जाएं। इसके लिए कैंप चार्ट तैयार कर राज्य स्तर पर साझा करने को कहा गया है। साथ ही PM Kisan सत्यापन का कार्य भी तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
चार हजार किसानों का प्रतिदिन हो रहा पंजीकरण
वर्तमान में औसतन 4,000 किसानों का पंजीकरण प्रतिदिन कराया जा रहा है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि नवंबर अंत तक प्रदेश के सभी पात्र किसानों का पंजीकरण और सत्यापन पूर्ण हो जाए, ताकि कोई भी किसान अगली पीएम किसान किस्त से वंचित न रह जाए।
