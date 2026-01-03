इटावा की मंत्रवती स्ट्रॉबेरी और ड्रैगनफ्रूट की खेती कर बनीं लखपति दीदी, कर्तव्य पथ पर गूंजेगी यूपी के भतोरा गांव की धमक

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। इटावा के एक छोटे से गांव भतोरा की मंत्रवती शाक्य ने यह साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों, तो खेत की मेड़ से दिल्ली के 'कर्तव्य पथ' तक का सफर तय करना नामुमकिन नहीं है। कभी आर्थिक तंगी का सामना करने वाली मंत्रवती आज न केवल सालाना 3 लाख रुपये कमा रही हैं, बल्कि आधुनिक खेती के जरिए उत्तर प्रदेश की लाखों महिलाओं के लिए 'लखपति दीदी' का रोल मॉडल बन चुकी हैं। उनकी इस उपलब्धि का सम्मान करते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है।

संकट को बनाया अवसर, स्ट्रॉबेरी से बदली तकदीर मंत्रवती की सफलता की कहानी कोरोना काल की चुनौतियों के बीच शुरू हुई। आठवीं तक शिक्षित होने के बावजूद उन्होंने आधुनिक सोच अपनाई और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) से जुड़कर पारंपरिक फसलों के बजाय बाजार की मांग को समझा। आज वह:

स्ट्रॉबेरी: 1 बीघा जमीन पर अक्टूबर से मार्च तक इसकी खेती करती हैं।

ड्रैगनफ्रूट: 3 बीघे में इस कीमती फल को उगा रही हैं।

मोटा अनाज (रागी): सेहत और कमाई दोनों के लिए रागी की खेती कर रही हैं। अकेले नहीं, 50 महिलाओं के साथ बढ़ाया कदम मंत्रवती की विशेषता सिर्फ अपनी कमाई बढ़ाना नहीं, बल्कि अन्य ग्रामीण महिलाओं का हाथ थामना है। उन्होंने अब तक इटावा के विभिन्न ब्लॉकों की 50 से अधिक महिलाओं को आधुनिक खेती का तकनीकी प्रशिक्षण दिया है। वे महिलाओं को स्वयं सहायता समूह (SHG) बनाने और बैंक से जुड़ने की प्रक्रिया में 'समूह सखी' के माध्यम से मदद पहुँचा रही हैं।