ऑनलाइन भी भर सकते हैं SIP गणना प्रपत्र, देर कर दी तो नहीं कर पाएंगे मतदान

जागरण संवाददाता, लखनऊ। मतदाता सूची के शुद्धीकरण के लिए विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) में बीएलओ द्वारा आपके घर जाकर गणना प्रपत्र की दो प्रति उपलब्ध कराई जा रही है। आप अपना गणना प्रपत्र स्वयं https://voters.eci.gov.in तथा ECINET एप के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।

लखनऊ में करीब पौने चार हजार बीएलओ साढ़े तीन हजार से अधिक बूथों के करीब 40 लाख मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं। चार दिसंबर तक गणना प्रपत्र भरने का मौका है। वोटर लिस्ट में नाम हो या नहीं जिसने भी फार्म नहीं भरा उसका नाम सूची में शामिल नहीं हो पाएगा। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अभय किशोर का कहना है कि एसआइआर में किसी मतदाता से किसी तरह का अभिलेख नहीं लिया जा रहा है। केवल तभी दस्तावेज लिए जाएंगे जब बीएलओ मांगेगा। पहले केवल गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ के पास जमा कर देना है।