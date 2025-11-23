Language
    ऑनलाइन भी भर सकते हैं SIP गणना प्रपत्र, देर कर दी तो नहीं कर पाएंगे मतदान

    By Rajeev Bajpai Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 02:38 PM (IST)

    मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए विशेष पुनरीक्षण चल रहा है। बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र दे रहे हैं, जिसे ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है। लखनऊ में लगभग चार हजार बीएलओ 40 लाख मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं। प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर है। कांग्रेस ने पुरानी सूची न होने का मुद्दा उठाया है।

    चार दिसंबर तक है गणना प्रपत्र भरने का मौका। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। मतदाता सूची के शुद्धीकरण के लिए विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) में बीएलओ द्वारा आपके घर जाकर गणना प्रपत्र की दो प्रति उपलब्ध कराई जा रही है। आप अपना गणना प्रपत्र स्वयं https://voters.eci.gov.in तथा ECINET एप के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।

    लखनऊ में करीब पौने चार हजार बीएलओ साढ़े तीन हजार से अधिक बूथों के करीब 40 लाख मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं। चार दिसंबर तक गणना प्रपत्र भरने का मौका है। वोटर लिस्ट में नाम हो या नहीं जिसने भी फार्म नहीं भरा उसका नाम सूची में शामिल नहीं हो पाएगा। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अभय किशोर का कहना है कि एसआइआर में किसी मतदाता से किसी तरह का अभिलेख नहीं लिया जा रहा है। केवल तभी दस्तावेज लिए जाएंगे जब बीएलओ मांगेगा। पहले केवल गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ के पास जमा कर देना है।

    क्या कैसे होगा :

    • पहले चरण में बीएलओ प्रत्येक मतदाता के घर जाकर फार्म की दो प्रतियां देंगे।
    • प्रति पर मतदाता से संबंधित सूचनाएं जैसे नाम, मतदाता पहचान पत्र संख्या (इपिक नंबर), पता एवं वर्तमान मतदाता सूची के अनुसार भाग और क्रमांक संख्या पहले से ही भरा होगा। 
    • मतदाता को अपनी वर्तमान फोटो, जन्म तिथि, आधार संख्या (वैकल्पिक), पिता या अभिभावक का नाम व इपिक नंबर (वैकल्पिक), माता का नाम व इपिक नंबर (वैकल्पिक), मोबाइल नंबर जैसी मूल जानकारियां भरनी होंगी।

    कांग्रेस ने पुरानी सूची नहीं होने पर उठाए सवाल

    शनिवार को एसआइआर को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी के साथ राजनीतिक दलों की बैठक में कांग्रेस ने बीएलओ के पास 2003 की सूची नहीं होने का मुद्दा फिर उठाया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव ने कहा बीएलओ के पास अगर सूची उपलब्ध करा दी जाए तो तेजी के साथ काम होगा। इस पर डीएम ने कहा जिनके पास नहीं है उनके बारे में बात की जाएगी। एसआइआर का कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। अधिकारी लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं।

