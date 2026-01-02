Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    देशभर से 10 को वाराणसी में जुटेंगे अंग्रेजी शिक्षक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी होगा चुनाव 

    By Vivek Rao Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:42 PM (IST)

    देशभर के अंग्रेजी शिक्षकों का संगठन एईएसआइ का त्रिवार्षिक चुनाव और राष्ट्रीय सम्मेलन 10 से 12 जनवरी तक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी में होगा। ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    राब्यू, लखनऊ। देशभर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के अंग्रेजी शिक्षकों के संगठन एसोसिएशन फार इंग्लिश स्टडीज आफ इंडिया (एईएसआइ) का त्रिवार्षिक चुनाव व राष्ट्रीय सम्मेलन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी में होगा। संगठन के महामंत्री प्रो. विकास शर्मा ने बताया कि 10 से 12 जनवरी तक सम्मेलन होगा।

    दूसरे दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव कराया जाएगा। चुनाव में देश के सभी राज्यों से करीब 500 प्रतिनिधि (डेलीगेट्स) भाग लेंगे। काशी विद्यापीठ के अंग्रेजी विभाग की अध्यक्ष प्रो. निशा सिंह को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के चुनाव में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, महामंत्री, संयुक्त मंत्री, कोषाध्यक्ष, उप-कोषाध्यक्ष, शोध पत्र संपादक, उप-संपादक के साथ ही जोनल को-आर्डिनेटर्स का भी चयन किया जाएगा।