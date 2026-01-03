Language
    चार आई‍आई‍टी की देखरेख में होगा प्रदेश के सरकारी भवनों का निर्माण, सुधरेगी गुणवता

    By Hemant Kumar Srivastava Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 02:04 PM (IST)

    Government Buildings: 25 से 100 करोड़ रुपये तक की लागत वाले भवनों की आडिट एएमयू सहित चार तकनीकी संस्थान करेंगे। 11 प्रमुख राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों स ...और पढ़ें

    सरकारी भवन का निर्माण- सांकेतिक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: सरकारी भवनों के निर्माण की गुणवता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार थर्ड पार्टी क्वालिटी आडिट(टीपीक्यूए) कराएगी। सौ करोड़ रुपये से अधिक की भवन परियोजनाओं की आडिट आइआइटी कानपुर, बीएचयू, दिल्ली और रुड़की से कराया जाएगा।

    इसके साथ ही 25 से 100 करोड़ रुपये तक की लागत वाले भवनों की आडिट एएमयू सहित चार तकनीकी संस्थान करेंगे। 11 प्रमुख राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों से 25 करोड़ रुपये तक के भवनों की आडिट कराई जाएगी।

    अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार की ओर से शुक्रवार को जारी शासनादेश के मुताबिक 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत की भवन परियोजनाओं की आडिट के लिए आइआइटी कानपुर को कानपुर, लखनऊ, बांदा, प्रयागराज, अयोध्या व देवीपाटन मंडल, आइआइटी बीएचयू को बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी तथा मीरजापुर, आइआइटी दिल्ली को मेरठ, अलीगढ़, झांसी तथा आगरा और आइआइटी रूड़की को सहारनपुर, मुरादाबाद तथा बरेली मंडल की जिम्मेदारी दी गई है।

    इसके साथ 25 से 100 करोड़ रुपये तक की भवन परियोजनाओं की आडिट के लिए मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनआइटी) को प्रयागराज, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी और मीरजापुर मंडल, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) को सहारनपुर, मुरादाबाद, मेरठ, अलीगढ़ और बरेली मंडल, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय (एचबीटीयू) कानपुर को आगरा, कानपुर, झांसी व बांदा तथा मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमएमएमयूटी) गोरखपुर को गोरखपुर, आजमगढ़, देवीपाटन और बस्ती मंडल की जिम्मेदारी दी गई है।

    राजकीय इंजीनियरिंग कालेज बांदा को बांदा मंडल, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज सोनभद्र को मीरजापुर और वाराणसी, कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान सुल्तानपुर को अयोध्या व देवीपाटन, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज कन्नौज को कानपुर व बरेली, बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नालाजी झांसी को झांसी, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज प्रतापगढ़ को प्रयागराज, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज अंबेडकर नगर को बस्ती, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज आजमगढ़ को आजमगढ़ व गोरखपुर, राजकीय इंजीनियरिग कालेज मैनपुरी को आगरा व अलीगढ़, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज बिजनौर को मुरादाबाद, मेरठ व सहारनपुर तथा इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नालाजी लखनऊ को लखनऊ मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है।