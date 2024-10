UPPCL: आखिर क्यों नहीं बढ़ाई गईं यूपी में बिजली की दरें! ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताई वजह

Electricity Rate Not Increased In UP Update News उत्तर प्रदेश में इस वर्ष भी बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। यूपी देश का पहला राज्य है जहां पिछले पांच वर्षों से बिजली की दरें नहीं बढ़ाई गईं। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि समृद्ध हरित और आधुनिक उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए यह कदम उठाया गया है।