यूपी में आंगनबाड़ी केंद्रों में शिक्षा का होगा डिजिटलीकरण, 1.5 करोड़ से अधिक बच्चों के पोषण की होगी निगरानी

यूपी में आंगनबाड़ी केंद्रों में शिक्षा का होगा डिजिटलीकरण, 1.5 करोड़ से अधिक बच्चों के पोषण की होगी निगरानी
लखनऊ में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ने विकसित उत्तर प्रदेश विजन-2047 के तहत विकास योजना बनाई है। आंगनबाड़ी केंद्रों को डिजिटल किया जाएगा बच्चों के विकास की निगरानी डिजिटल मशीनों से होगी। पोषण भी पढ़ाई भी नीति के तहत सुविधाएँ मिलेंगी और स्वास्थ्य व बाल विकास विभाग की डेटा प्रणालियां एकीकृत होंगी। संभव अभियान में 1.5 करोड़ बच्चों के पोषण स्तर की निगरानी की गई।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश विजन-2047 के तहत बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ने भी विकास का विजन तैयार किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि समय के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में शाला पूर्व शिक्षा का डिजिटलीकरण किया जाएगा।
बच्चों के विकास की निगरानी को डिजिटल मशीनों का उपयोग होगा। फेस रिकाग्निशन आधारित उपस्थति प्रणाली लागू की जाएगी।
शुक्रवार को मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ वीडियाे कान्फ्रेंसिंग में कहा कि विजन में बच्चों के लिए डिजिटल माध्यम से, पोषण भी पढ़ाई भी, की नीति के तहत सुविधा प्रदान दी जाएगी। बेहतर प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य और बाल विकास विभाग की डेटा प्रणालियों का एकीकरण होगा। लक्षित लाभार्थियों के लिए आहार विविधता लाई जाएगी।
विभागीय सेवाओं का ऑनलाइन परामर्श दिया जाएगा। वहीं, शाला पूर्व शिक्षा का उचित मूल्यांकन, रिपोर्ट कार्ड और स्नातक दिवस की व्यवस्था लागू की जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों की संचालन अवधि का विस्तार और केंद्र निर्माण के लिए धनराशि में वृद्धि की जाएगी।
बैठक में मंत्री ने संभव अभियान और विभागीय उपलब्धियों की भी जानकारी दी। कहा कि संभव अभियान में पांच साल में 1.5 करोड़ से अधिक बच्चों के पोषण स्तर की निगरानी की गई और 12 लाख कुपोषित बच्चों को सामान्य स्थिति में लाया गया है। अब पांचवे चरण का अभियान चल रहा है।
आंगनवाड़ी केंद्रों को आधुनिक और सक्षम केंद्रों में बदलने का भी कार्य किया जा रहा है। 20,000 केंद्रों को एलईडी टीवी, आरओ वाटर प्यूरीफायर, फर्नीचर, बाल शिक्षा सामग्री आदि सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
इस दाैरान अपर मुख्य सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग लीना जौहरी, निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार सरनीत कौर ब्रोका आदि उपस्थित रहे।
