कफ सीरप मामले में ED ने विभोर राणा के परिवार को बुलाया, मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल अभी भी फरार 

राब्यू, लखनऊ। ईडी ने कफ सीरप मामले में पूछताछ के लिएए विभोर राणा और विशाल राणा के परिवार के सदस्यों को बुलाया है। दोनों आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी की टीमें दोनों से जेल में पूछताछ कर चुकी हैं। अब उनके परिवार के सदस्यों से पूछताछ की जाएगी। आरोपितों के परिवार से ईडी के अधिकारी यह जानकारी उगलवाने की कोशिश करेंगे कि उनके पास तीन वर्षों में करोड़ों रुपये कहां से आए।