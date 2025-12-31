Language
    कफ सीरप मामले में ED ने विभोर राणा के परिवार को बुलाया, मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल अभी भी फरार 

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 10:27 PM (IST)

    राब्यू, लखनऊ। ईडी ने कफ सीरप मामले में पूछताछ के लिएए विभोर राणा और विशाल राणा के परिवार के सदस्यों को बुलाया है। दोनों आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी की टीमें दोनों से जेल में पूछताछ कर चुकी हैं। अब उनके परिवार के सदस्यों से पूछताछ की जाएगी। आरोपितों के परिवार से ईडी के अधिकारी यह जानकारी उगलवाने की कोशिश करेंगे कि उनके पास तीन वर्षों में करोड़ों रुपये कहां से आए।

    विभोर के परिवार को पांच जनवरी व विशाल के परिवार को आठ जनवरी को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है। वहीं कफ सीरप सिंडिकेट का मुख्य आरोपित शुभम जायसवाल अभी तक फरार चल रहा है। ईडी को शुभम के बारे में भी फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल रही है।