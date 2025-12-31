कफ सीरप मामले में ED ने विभोर राणा के परिवार को बुलाया, मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल अभी भी फरार
ईडी ने कफ सीरप मामले में गिरफ्तार विभोर राणा और विशाल राणा के परिवार के सदस्यों को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी यह पता लगाना चाहती है कि उनके पास तीन ...और पढ़ें
राब्यू, लखनऊ। ईडी ने कफ सीरप मामले में पूछताछ के लिएए विभोर राणा और विशाल राणा के परिवार के सदस्यों को बुलाया है। दोनों आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी की टीमें दोनों से जेल में पूछताछ कर चुकी हैं। अब उनके परिवार के सदस्यों से पूछताछ की जाएगी। आरोपितों के परिवार से ईडी के अधिकारी यह जानकारी उगलवाने की कोशिश करेंगे कि उनके पास तीन वर्षों में करोड़ों रुपये कहां से आए।
विभोर के परिवार को पांच जनवरी व विशाल के परिवार को आठ जनवरी को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है। वहीं कफ सीरप सिंडिकेट का मुख्य आरोपित शुभम जायसवाल अभी तक फरार चल रहा है। ईडी को शुभम के बारे में भी फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल रही है।
