    ED ने जब्त की आम्रपाली समूह की 99.26 करोड़ की संपत्ति, निवेशकों के करोड़ों रुपये हड़पने के मामले में कार्रवाई

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 09:33 PM (IST)

    ईडी ने आम्रपाली समूह की 99.26 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। निवेशकों के करोड़ों रुपये हड़पने के मामले में अब तक कुल 303.08 करोड़ रुपये की अचल संप ...और पढ़ें

    ईडी ने जब्त की आम्रपाली समूह की 99.26 करोड़ रुपये की संपत्ति।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। ईडी ने रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली समूह की 99.26 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। निवेशकों के करोड़ों रुपये हड़पने के मामले में ईडी अभी तक आम्रपाली समूह की 303.08 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां जब्त कर चुका है।

    मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत शनिवार को जब्त की गई संपत्तियों में आम्रपाली समूह से संंबधित मौर्या उद्योग लिमिटेड के फरीदाबाद, दिल्ली, मुंबई, कोतकाता और गौतमबुद्ध नगर में स्थित फैक्ट्री, कार्यालय व अन्य भवन शामिल हैं।

    ईडी ने रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली समूह के विरुद्ध गौतम बुद्ध नगर सहित राज्य के विभिन्न जिलों और ईओडब्ल्यू तथा दिल्ली में दर्ज एफआईआर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया था।

    इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने भी 23 जुलाई, 2019 को ईडी को जांच के आदेश दिए थे। आम्रपाली समूह के संचालकों व प्रमोटरों पर निवेशकों ने आरोप लगाए थे कि उन्होंने फ्लैट के नाम पर मोटी रकम एकत्र की और निर्धारित समय में फ्लैट पर कब्जा नहीं दिया। निवेशकों की राशि को आम्रपाली के संचालकों ने गलत तरीके से दूसरी परियोजनाओं में निवेश किया।

    ईडी की अभी तक की जांच में यह बात सामने आई है कि आम्रपाली समूह के निदेशक अनिल कुमार शर्मा, शिव प्रिया और अजय कुमार ने मौरिया उद्योग और जोतिंद्र स्टील एंड ट्यूब्स लिमिटेड के डायरेक्टर नवनीत सुरेका और अखिल सुरेका के साथ मिलकर टीएमटी बार और अन्य निर्माण सामग्री खरीदने की आड़ में करोड़ों रुपये गलत तरीके से खर्च किए।

    निवेशकों की रकम को फर्जी कंपनियों और फर्जी सप्लायर के जरिए ठिकाने लगाया था। इसमें मौर्या उद्योग को भेजी गई 110.39 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है। इसीलिए ईडी ने मौर्या उद्योग की अचल संपत्तियों को जब्त किया है।

    इस मामले में आम्रपाली समूह के निदेशक अनिल शर्मा, शिव प्रिया, अजय कुमार, ऑडिटर अनिल मित्तल, आम्रपाली समूह के सीएफओ प्रकाश वाधवा को गिरफ्तार किया जा चुका है और 33 लोगों को आरोपी बनाया गया है।