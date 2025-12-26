Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मदरसा शिक्षक शमशुल हुदा खान के बैंक खातों की जांच करेगा ईडी, एटीएस से मांगी जानकारी

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 01:29 PM (IST)

    ED Investigation Of Madarsa Teacher: ईडी ने शमशुल के विरुद्ध टेरर फंडिंग के मामले में एटीएस की जांच के आधार पर बुधवार को केस दर्ज किया। 12 जुलाई 1984 ...और पढ़ें

    Hero Image

    मनी लांड्रिंग के आरोप में फंसे मदसरा के शिक्षक शमशुल हुदा खान 

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मनी लांड्रिंग के आरोप में फंसे मदसरा के शिक्षक शमशुल हुदा खान के बैंक खातों की जांच करेगा। ईडी ने आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) से शमशुल के बैंक खातों की जानकारी मांगी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस गंभीर मामले की जांच कर रहे एटीएस की जांच में यह बात सामने आइ है कि विदेश से शमशुल के बैंक खाते में चार करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। शमशुल संदिग्ध आतंकियों के संपर्क में था और कई बार पाकिस्तान जा चुका है। इसलिए आशंका है कि वह ब्रिटेन से भारत में टेटर फंडिंग कर रहा था।

    ईडी ने शमशुल के विरुद्ध टेरर फंडिंग के मामले में एटीएस की जांच के आधार पर बुधवार को केस दर्ज किया। 12 जुलाई 1984 को मदरसा दारूल उलूम अहले, सुन्नत मदरसा अशरफिया मुबारकपुर आजमगढ़ में उसकी नियुक्ति सहायक अध्यापक आलिया के पद पर की गई थी। वर्ष 2007 में वह ब्रिटेन चला गया था। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से उसे वर्ष 2007 से 2017 तक वेतन का भुगतान किया गया था।

    इतना ही नहीं वर्ष 2017 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेने के बाद भी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने उसकी पेंशन स्वीकृत कर दी है। एटीएस की जांच के बाद इस मामले में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के चार अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है।

    शमशुल ने कई बार पाकिस्तान और अन्य इस्लामिक देशों की यात्रा भी की है। वह कई संदिग्ध आतंकियों के संपर्क में था और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त था। इसीलिए शमशुल को मिलने वाले फंड का इस्तेमाल भारत में देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। अबी तक उसके तीन बैंक खातों के बारे में ईडी को जानकारी मिली है। नतीजतन ईडी की टीमों ने इन बैंक खातों को खंगालना शुरू कर दिया है।