मदरसा शिक्षक शमशुल हुदा खान के बैंक खातों की जांच करेगा ईडी, एटीएस से मांगी जानकारी

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मनी लांड्रिंग के आरोप में फंसे मदसरा के शिक्षक शमशुल हुदा खान के बैंक खातों की जांच करेगा। ईडी ने आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) से शमशुल के बैंक खातों की जानकारी मांगी है।

इस गंभीर मामले की जांच कर रहे एटीएस की जांच में यह बात सामने आइ है कि विदेश से शमशुल के बैंक खाते में चार करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। शमशुल संदिग्ध आतंकियों के संपर्क में था और कई बार पाकिस्तान जा चुका है। इसलिए आशंका है कि वह ब्रिटेन से भारत में टेटर फंडिंग कर रहा था।

ईडी ने शमशुल के विरुद्ध टेरर फंडिंग के मामले में एटीएस की जांच के आधार पर बुधवार को केस दर्ज किया। 12 जुलाई 1984 को मदरसा दारूल उलूम अहले, सुन्नत मदरसा अशरफिया मुबारकपुर आजमगढ़ में उसकी नियुक्ति सहायक अध्यापक आलिया के पद पर की गई थी। वर्ष 2007 में वह ब्रिटेन चला गया था। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से उसे वर्ष 2007 से 2017 तक वेतन का भुगतान किया गया था।

इतना ही नहीं वर्ष 2017 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेने के बाद भी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने उसकी पेंशन स्वीकृत कर दी है। एटीएस की जांच के बाद इस मामले में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के चार अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है।